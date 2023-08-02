Какие каши нельзя есть каждый день: могут увеличить вес и повлиять на здоровье

Главред расскажет, какие каши самые полезные для здоровья и как часто их нужно есть.

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Какие каши нельзя есть каждый день / коллаж: Главред, фото: pexels

Одним из самых популярных гарниров является крупа. Её едят и с мясом, и с салатами. Однако не все крупы безопасные и подлежат употреблению каждый день. Узнайте, какие каши самые полезные для здоровья и можно ли их есть каждый день.

Какую кашу можно есть каждый день - далеко не все

Как известно,человеку для полноценной жизни и хорошего здоровья необходимо съедать в день сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Однако не все углеводы являются полезными, например - сладости и хлеб. А вот крупы, чаще всего - это сложный углевод, который помогает долго держать насыщение и отдает организму полезные элементы.

Питание человека должно быть сбалансировано, поэтому нет каши, которую можно употреблять каждый день и ни о чем не волноваться. Лучше всего - среди недели употреблять разные крупы и быть спокойным за то, что организм получает полный спектр всех элементов. Однако есть те каши, которые точно нельзя употреблять каждый день.

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Какие каши нельзя есть каждый день - удивительно, но факт

Среди всего разнообразия круп есть та, которую нельзя есть каждый день, а именно - овсянка. Отвечая на вопрос почему нельзя есть овсянку каждый день, специалисты дают два ответа. Во-первых, эта крупа очень калорийная и может привести к набору веса. Во-вторых, она содержит фитиновую кислоту, которая, в свою очередь - не дает организму полноценно усвоить кальций.

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