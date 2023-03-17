Как правильно покрасить яйца, чтобы всё выглядело красиво: самые важные правила

Чтобы пасхальные яйца получили ровный окрас, их лучше опускать в раствор, который будет налит в одноразовый стаканчик.

Как правильно покрасить пасхальные яйца / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Не за горами невероятно светлый праздник Пасхи 2023 и лучше начаться готовиться к нему заранее. Многие уже ищут рецепты для вкусного и пышного праздничного кулича.

Однако помимо этого традиционным составляющим на праздничном столе и в пасхальной корзинке являются еще и крашеные яйца. У каждой хозяйки свои приспособления. Кто-то красит яйца народными средства, а кто-то предпочитает не заморачиваться и использует порошковые или жидкие красители. Именно магазинные средства могут дать яйцам невероятно яркий и красочный окрас.

Однако чтобы не испортить ваши яйца и не потратить зря краситель, все должно быть максимально правильным.

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Как подготовить яйца к окрашиванию

Для этого лучше всего использовать яйца с белой скорлупой. На ней краска будет ложиться лучше, чем на коричневой. Перед покраской яйца необходимо сварить. Чтобы скорлупа не лопнула во время варки и ваши яички были ровные и красивые, необходимо их заранее достать из холодильника, а в кипящую воду добавить ложку соли. Яйца слишком долго варить не нужно, ведь желток может обрести голубоватый оттенок.

Перед окрашиванием стоит хорошенько промыть скорлупу и даже протереть её спиртом. Тогда краска будет ложиться ровно. Во время покраски лучше использовать одноразовые стаканчики. Чтобы не испачкать руки, можно использовать латексные перчатки.

Когда вы будете вынимать яйца из раствора, то лучше использовать отдельную ложку для каждого цвета.

Как покрасить яйца порошковыми красителями

Прежде всего вам необходимо растворить краску в 250 мл теплой воды. Туда можно добавить 1 столовую ложку уксуса, так цвет будет лучше держаться. В раствор необходимо опустить яйцо и постоянно его там переворачивать, чтобы краска легла максимально ровно.

В растворе яйца должны лежать около 2-5 минут, всё зависит от того, какой оттенок вы хотите получить. После этого окрашенные яйца нужно достать из раствора и положить на бумажную салфетку или полотенца. Им нужно дать хорошо обсохнуть.

Как покрасить яйца жидкими красителями

Вам понадобиться полстакана воды и 2 столовых ложки уксуса. Всё нужно смешать и добавить туда половину или одну столовую ложку жидкого красителя. Все нужно хорошенько перемешать, чтобы получился однородный цвет.

Яйца уже можно опускать в раствор. Стоит помнить, что более ярким и насыщенным будет оттенок, если яйцо пролежит в растворе дольше. После окрашивания яйца нужно выложить на бумажные салфетки или полотенце.

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