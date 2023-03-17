УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно покрасить яйца, чтобы всё выглядело красиво: самые важные правила

17 марта 2023, 04:50
Чтобы пасхальные яйца получили ровный окрас, их лучше опускать в раствор, который будет налит в одноразовый стаканчик.
Пасха, крашеные яйца
Как правильно покрасить пасхальные яйца / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Не за горами невероятно светлый праздник Пасхи 2023 и лучше начаться готовиться к нему заранее. Многие уже ищут рецепты для вкусного и пышного праздничного кулича.

Однако помимо этого традиционным составляющим на праздничном столе и в пасхальной корзинке являются еще и крашеные яйца. У каждой хозяйки свои приспособления. Кто-то красит яйца народными средства, а кто-то предпочитает не заморачиваться и использует порошковые или жидкие красители. Именно магазинные средства могут дать яйцам невероятно яркий и красочный окрас.

Однако чтобы не испортить ваши яйца и не потратить зря краситель, все должно быть максимально правильным.

видео дня

Как подготовить яйца к окрашиванию

Для этого лучше всего использовать яйца с белой скорлупой. На ней краска будет ложиться лучше, чем на коричневой. Перед покраской яйца необходимо сварить. Чтобы скорлупа не лопнула во время варки и ваши яички были ровные и красивые, необходимо их заранее достать из холодильника, а в кипящую воду добавить ложку соли. Яйца слишком долго варить не нужно, ведь желток может обрести голубоватый оттенок.

Перед окрашиванием стоит хорошенько промыть скорлупу и даже протереть её спиртом. Тогда краска будет ложиться ровно. Во время покраски лучше использовать одноразовые стаканчики. Чтобы не испачкать руки, можно использовать латексные перчатки.

Когда вы будете вынимать яйца из раствора, то лучше использовать отдельную ложку для каждого цвета.

Как покрасить яйца порошковыми красителями

Прежде всего вам необходимо растворить краску в 250 мл теплой воды. Туда можно добавить 1 столовую ложку уксуса, так цвет будет лучше держаться. В раствор необходимо опустить яйцо и постоянно его там переворачивать, чтобы краска легла максимально ровно.

В растворе яйца должны лежать около 2-5 минут, всё зависит от того, какой оттенок вы хотите получить. После этого окрашенные яйца нужно достать из раствора и положить на бумажную салфетку или полотенца. Им нужно дать хорошо обсохнуть.

Как покрасить яйца жидкими красителями

Вам понадобиться полстакана воды и 2 столовых ложки уксуса. Всё нужно смешать и добавить туда половину или одну столовую ложку жидкого красителя. Все нужно хорошенько перемешать, чтобы получился однородный цвет.

Яйца уже можно опускать в раствор. Стоит помнить, что более ярким и насыщенным будет оттенок, если яйцо пролежит в растворе дольше. После окрашивания яйца нужно выложить на бумажные салфетки или полотенце.

Вас также заинтересует:

Пасха яйца куриные яйца пасхальные яйца интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:50

Как правильно покрасить яйца, чтобы всё выглядело красиво: самые важные правила

04:25

"Не продали свою совесть и родину": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьмиВидео

04:10

"А оно нам надо?": Вятрович объяснил, могут ли вернуться в Украину Кубань, Воронежчина и БелгородщинаВидео

04:00

Наоми Кэмпбелл жестко раскритиковали за фотошоп

03:30

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:05

Заткнула маму за пояс: дочь Мадонны засветила лишнего в эпатажной фотосессии

02:35

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему ситуация в Бахмуте может перемениться в пользу ВСУВидео

01:27

Война с Россией была неизбежна: Вятрович объяснил, почему она не началась в 1991 годуВидео

Реклама
00:51

Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецептВидео

00:51

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

"Её жизнь очень ограничена": Путин спрятал внебрачную дочь Луизу после полномасштабного вторжения

16 марта, четверг
23:50

"Мы отвоевываем свое": Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из УкраиныВидео

23:18

"Одно из самых страшных преступлений": Зеленский заявил, что РФ ответит за террор в МариуполеВидео

23:07

Смерти Путина недостаточно для окончания войны - ВятровичВидео

22:59

ООН умерла, наказывать россиян за геноцид украинского народа придется самой Украинемнение

22:47

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

22:27

Плясала в Москве, пока Украину бомбили: Гордон раскрыл правду про Ани ЛоракВидео

22:25

"На самом деле Путина уже нет": Вятрович оценил, жив ли еще российский диктаторВидео

21:41

"Выход на границы 1991 года ничего не изменит": Вятрович о необходимости войны на территории РФВидео

Реклама
21:32

Очень важный шаг: что известно о возможных переговорах Зеленского и главы КитаяВидео

21:14

Си Цзиньпин отказал Путину во въезде в Пекинмнение

21:11

"Боже, что за кровавый след?!": Лолита удивила россиян новой выходкойВидео

21:11

"Я никого в живых не оставлю": оккупант рассказал, как на видео снимал убийство безоружных бойцов ВСУВидео

21:08

Передача Украине польских МиГ-29: в Белом доме четко ответили, изменят ли мнение относительно F-16Видео

20:32

Зачем на бачке унитаза две кнопки и почему такой механизм сильно экономит деньгиВидео

20:19

"Хотят сделать войну более кровавой": президент Литвы разнес Китай и Россию из-за УкраиныВидео

20:08

Историк рассказал, как украинцев на протяжении сотни лет расстреливали в ответ на "Слава Украине"Видео

20:06

"Я заблудшая овца": путинистка Бледанс резко прекратила общение с экс-мужем украинцем

20:05

Украина победила в конкурсе национальных костюмов "Мисс Вселенная"Видео

19:55

Гайдай сделал заявление про новую должность посла в КазахстанеВидео

19:43

Так как правильно: Екатерина Репяхова раскрыла настоящую фамилию Виктора Павлика

19:40

В Ассоциации городов Украины наглядно объяснили вред от законопроекта 5655

19:20

Россияне загнали себя в ловушку Бахмутамнение

19:10

Вступление Украины в ЕС: сотни европейских лидеров требуют начать переговоры в июне 2023 годаВидео

18:49

Министр обороны Польши удивил прогнозом относительно сроков окончания войны в УкраинеВидео

18:14

Звезда Голубой лагуны пережила изнасилование: "Я не боролась. Драться было нельзя"Видео

18:13

"Едят репу вместо помидоров": Путину привиделся голод на ЗападеВидео

18:08

"Доказательств геноцида украинцев нет": в ООН оскандалились заявлениемВидео

17:48

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

Реклама
17:44

ВСУ за сутки стерли с лица Земли сотни оккупантов под Бахмутом: какая обстановка на фронте сейчасВидео

17:37

В честь "Да Винчи": ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов под Авдеевкой, у россиян бешеные потериВидео

17:34

Что будет, если не менять носки: тяжелые последствия для организмаВидео

17:34

Отправились на передовую: танки AMX-10 RC уже в УкраинеВидео

17:22

"Я девочка-припевочка": Путин эпично опозорился перед российскими олигархамиВидео

17:04

"Вас здесь больше не будет": как Пугачеву и Галкина выживали из РоссииВидео

17:00

ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов РФ под Мариуполем: оккупанты подняли в воздух авиациюВидео

16:53

"Провальный год для Путина": Россия просто сломала зубы об Украину - ВятровичВидео

16:34

Невестка Виктора Ющенко показала крупным планом лицо с морщинами

16:33

Несчастны вместе: три пары самых несовместимых знаков зодиакаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять