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Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

27 января 2023, 16:56
Расскажем, как продлить эффект от ламинирования бровей и не испортить все в первый день.
Сколько держится эффект от ламинирования бровей
Сколько держится эффект от ламинирования бровей / pixabay.com

Современные модные тенденции исключают большое количество косметики на лице. Поэтому женщины стремятся подчеркнуть свою естественную красоту с помощью услуг ламинирования бровей и ресниц. В связи с этим многих интересует, сколько держится эффект от ламинирования бровей, как провести его дома. Процедура помогает придать волоскам блеск, зафиксировать их в нужном направлении, чтобы лишний раз не хвататься за карандаш или подводку.

Главред предлагает узнать, какая форма бровей сейчас модна "Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным".

Ламинирование бровей: все о процедуре

Сделать красивыми брови помогает специальный состав, который укрепляет волоски, закрепляя их в нужном положении. Поэтому ламинирование бровей это отличная возможность сделать их блестящими. Благодаря процедуре брови приобретают яркий оттенок без дополнительного окрашивания.

Процедура ламинирования бровей – это покрытие питательным кератиновым составом. Процедура поможет при нечетких контурах, при блеклом цвете, а также при торчащих в разные стороны волосках. Процедура позволяет на долгое время придать бровям аккуратный вид и насыщенный цвет. Важной деталью является возможность ламинирования восстановить структуру. За счет этого волоски бровей выглядят толще.

Ламинирование бровей: до и после процедуры

Перед проведением процедуры подготовка не требуется. Все, что нужно, чтобы состав оказал воздействие на волоски сделает мастер.

Ситуация меняется после процедуры. Поэтому важно знать, что нельзя делать после ламинирования бровей:

  1. Нужно избегать попадания воды на брови – купание в бассейне, под душем или в водоеме, умывание лучше отложить.
  2. Наносить декоративную косметику на область бровей.
  3. Делать маски и наносить крем.
  4. Заниматься физической нагрузкой, чтобы пот не попал на ламинирующий состав.

Эти 4 правила нужно соблюдать в первые сутки после нанесения ламинирующего состава. В этот период он закрепляется. Если нарушить хотя бы одно из них, то состав просто смоется, а брови вернутся в свою исходную форму. В последующие дни можно вернуться к привычному образу жизни.

Ламинирование бровей дома или в салоне

Салонная процедура гарантирует отличный результат. Мастер придаст нужную форму бровям, зафиксирует волоски и нанесет состав с учетом всех правил. Однако не всегда есть время на поход к профессионалу. Альтернативой является ламинирование бровей в домашних условиях.

Набор для ламинирования можно приобрести в магазине и по инструкции нанести. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Обезжиривается кожа в зоне нанесения состава.
  2. Волоски бровей укладываются в нужном направлении. Их закрепляют с помощью специального состава.
  3. Затем наносятся составы из набора для ламинирования. Средства смягчат волосы и зафиксируют их, предавая блеск.

После завершения всех этапов нужно очистить кожу вокруг бровей и обеспечить выполнение основных запретов на первые сутки после процедуры. Это и будет ответом на вопрос, как сделать ламинирование бровей в домашних условиях.

Стоит помнить, что неудачное ламинирование бровей тоже может быть. Процедуры, проведенные в домашних условиях, могут быть не такими долговечными, как салонные. Такой эффект модницы называют неудачное ламинирование бровей.

Ламинирование бровей: сколько держится эффект

После процедуры можно наслаждаться красивыми, блестящими бровями в течение 1-2 месяцев. Точный период времени установить сложно, так как все зависит от скорости, с которой отрастают новые волоски на бровях. Ответ на вопрос, сколько держится ламинирование бровей зависит от особенностей организма. Также на это влияют и внешние факторы – вода для умывания, средства ухода за кожей и многое другое.

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