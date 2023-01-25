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Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 января 2023, 23:25
Подтянутые и аккуратные, почти идеальные брови остаются супертрендом 2023 года. При этом вы можете делать со своими бровями все, что хотите.
Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

Ее величество Мода иногда берет паузу и не стремится нас удивлять или как-то шокировать. В частности, модные брови 2023 вряд ли станут для кого-то открытием: мы продолжаем линию последних лет в прямом и переносном смысле. С одной разницей: в моду вошел свободный стиль, и вы вправе сделать брови, которые вам нравятся и которые делают вас неотразимой.

В то же время тяжелые и слишком полные брови, которые видно издалека, пока не в тренде – если они по какой-то причине вам нравились, то вам придется подобрать для себя более актуальный вариант.

Мы сегодня расскажем вам о том, какая форма бровей сейчас в моде. Не воспринимайте наши подсказки как прямые указания к действию, но если мода для вас – не пустой звук, то знать, какие брови модные в 2023 году, вы просто обязаны.

Итак, какие брови в тренде сейчас – 5 вариантов, которые сделают взгляд головокружительным:

1. Тонкие брови. Эти брови вернулись в моду после того, как весь мир стал снова сходить с ума по 90-м. Правда, следует учесть, что современные тонкие брови не такие круглые, как их прародители, - они имеют линию, устремленную вверх с большим углом. Выглядят такие брови очень изысканно. Если ваш выбор будет сделан в их пользу, вы должны понимать, что немного рискуете: дело в том, что волоски не отрастут, если вы будете продолжать эпиляцию в течение длительного времени.

Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

2. Ламинированные брови. Подтянутые и аккуратные, почти идеальные брови остаются супертрендом среди молодежи. Эти модные брови всегда выглядят современно, за это их многие и любят. Правда, для потрясающего эффекта вы должны постоянно ламинировать брови – это единственный их недостаток.

Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

3. Натуральные брови. В данном случае в основе находятся ваши собственные брови. Во время коррекции вы должны ориентироваться на естественные формы. А если каких-то волосков не хватает, то нужно аккуратно прорисовывать их карандашом для бровей.

Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

4. Обесцвеченные брови. Это очень популярная тенденция. Когда вы делаете брови бесцветными, то смещается акцент на ваши глаза. Если душа жаждет экспериментов, можете смело попробовать этот образ - ваш естественный цвет волос вернется примерно через полтора месяца.

Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

5. Свободный стиль. Тут для вас открывается широкое поле возможностей. Проще говоря, вы можете делать со своими бровями все, что хотите. Любые экстремальные идеи приветствуются. Главное, чтобы вам нравилось, и вы чувствовали себя на миллион долларов.

Модные брови 2023
Модные брови 2023 / Instagram

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