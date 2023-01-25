Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

Ее величество Мода иногда берет паузу и не стремится нас удивлять или как-то шокировать. В частности, модные брови 2023 вряд ли станут для кого-то открытием: мы продолжаем линию последних лет в прямом и переносном смысле. С одной разницей: в моду вошел свободный стиль, и вы вправе сделать брови, которые вам нравятся и которые делают вас неотразимой.
В то же время тяжелые и слишком полные брови, которые видно издалека, пока не в тренде – если они по какой-то причине вам нравились, то вам придется подобрать для себя более актуальный вариант.
Мы сегодня расскажем вам о том, какая форма бровей сейчас в моде. Не воспринимайте наши подсказки как прямые указания к действию, но если мода для вас – не пустой звук, то знать, какие брови модные в 2023 году, вы просто обязаны.
Итак, какие брови в тренде сейчас – 5 вариантов, которые сделают взгляд головокружительным:
1. Тонкие брови. Эти брови вернулись в моду после того, как весь мир стал снова сходить с ума по 90-м. Правда, следует учесть, что современные тонкие брови не такие круглые, как их прародители, - они имеют линию, устремленную вверх с большим углом. Выглядят такие брови очень изысканно. Если ваш выбор будет сделан в их пользу, вы должны понимать, что немного рискуете: дело в том, что волоски не отрастут, если вы будете продолжать эпиляцию в течение длительного времени.
2. Ламинированные брови. Подтянутые и аккуратные, почти идеальные брови остаются супертрендом среди молодежи. Эти модные брови всегда выглядят современно, за это их многие и любят. Правда, для потрясающего эффекта вы должны постоянно ламинировать брови – это единственный их недостаток.
3. Натуральные брови. В данном случае в основе находятся ваши собственные брови. Во время коррекции вы должны ориентироваться на естественные формы. А если каких-то волосков не хватает, то нужно аккуратно прорисовывать их карандашом для бровей.
4. Обесцвеченные брови. Это очень популярная тенденция. Когда вы делаете брови бесцветными, то смещается акцент на ваши глаза. Если душа жаждет экспериментов, можете смело попробовать этот образ - ваш естественный цвет волос вернется примерно через полтора месяца.
5. Свободный стиль. Тут для вас открывается широкое поле возможностей. Проще говоря, вы можете делать со своими бровями все, что хотите. Любые экстремальные идеи приветствуются. Главное, чтобы вам нравилось, и вы чувствовали себя на миллион долларов.
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