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Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

Елизавета Бельмас
29 июня 2023, 13:08 обновлено 29 июня, 13:22
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Главред расскажет, какие абрикосы лучше для варенья и как его сделать, чтобы продукт не превратился в кашу.
как сделать абрикосовое варенье дольками
Как сделать абрикосовое варенье дольками / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сезон абрикос каждый год стартует в разные сроки, однако лето невозможно без абрикос. Мы расскажем, как приготовить абрикосовое варенье.

Чем полезно варенье из абрикосов

Ягода абрикоса может помочь человеку повысить сопротивляемость и защиту от болезней. Поэтому абрикосовое варенье рекомендуют при авитаминозе, анемии, интоксикации тяжелыми металлами. Также оно способно поддерживать здоровье тех. кто страдает от онкологии.

Сколько нужно сахара на 1 кг абрикосов

Пропорции при приготовлении варенья очень важны. Количество сахара при этом зависит от того, насколько сладкая ягода. В том случае, если фрукт сладостью порадовал - можно использовать 400 г сахара на килограмм ягод, если ягода несладкая - стоит взять больше сахара.

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Какие абрикосы лучше для варенья

Как мы уже сказали выше, лучше выбирать сладкую ягоду. В таком случае вам не придется использовать много дополнительного сахара во время приготовления. Как правило, для варенья подходит такой сладки сорт, как ананасный и люиз.

Как сделать абрикосовое варенье дольками

Для того. чтобы приготовить варенье из ягод, их необходимо сначала хорошо вымыть, располовинить и достать косточки. Затем нужно засыпать абрикосы сахаром и оставить на несколько часов, они пустят сок. Затем ягоды нужно поставить на огонь и проварить в течение 15 минут после того, как закипят. После проварки - отставьте варенье на 5-6 часов и подготовьте банки.

Когда это время пройдет, снова поставьте варенье на огонь и прокипятите 20 минут. На этом всё.

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