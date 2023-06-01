Почему клубника теряет цвет при варке: 5 советов хозяек для идеального варения

Главред расскажет о том, нужно ли мыть клубнику перед тем как варить варенье и что важно сделать, чтобы оно получилось хорошим.

https://news.glavred.info/pochemu-klubnika-teryaet-cvet-pri-varke-5-sovetov-hozyaek-dlya-idealnogo-vareniya-10474672.html Ссылка скопирована

Почему клубника теряет цвет при варке / коллаж: Главред, фото: instagram anna_piter_zueva/klubnika_sochi_

В Украине уже стартовал сезон клубники и она стала падать в цене. Совсем скоро хозяйки примутся варить варенье, однако для того чтобы оно вышло идеальным - необходимо знать основные правила. Об этом мы и расскажем далее.

Нужно ли мыть клубнику перед тем как варить варенье - подготовка

Мыть клубнику перед тем, как сварить из нее варенье - обязательно. Однако делать это нужно очень аккуратно, ведь из-за неаккуратных движений ягоды могут стать мягкими и повредиться, а это испортит внешний вид варенья.

Некоторые хозяйки советуют и вовсе протирать каждую ягоду отдельно мокрым полотенцем.

Сколько надо сахара чтобы сварить клубничное варенье - пропорции

Количество сахара в варенье - важный этап, потому как уменьшение его количества может привести к тому, что варенье испортится. Сахар играет роль консерванта, а потому необходимо четко придерживаться правильный пропорций. В случае с клубничным вареньем, как правило, используются пропорции 1 к 1, следственно - на 1 кг ягод используют 1 кг сахара.

На каком огне варить варенье - приготовление

По причине достаточно большого количества сахара в варенье, во время процесса приготовления оно может пригорать и приобретать горьковатый вкус. Для того, чтобы этого не произошло - необходимо следить за величиной огня. Лучше всего варенье сварится на огне, который будет включен на уровне ниже среднего.

Сколько варить варенье после кипения - сроки приготовления

Как известно, варенье доводят до кипения на маленьком огне, постепенно снимая пену. Однако в момент, когда клубника закипает - нужно засечь время и не кипятить клубнику дольше 5 минут, после чего сразу убавить огонь. В целом, процесс варения не должен превысить срока 40 минут.

Нужно ли перемешивать варенье при варке - важное примечание

Во время приготовления варения нужно следить не только за тем, чтобы вовремя снять пену и не превысить норму огня, но и также за состоянием варенья. Однако очень важно помнить, что продукт лучше не перемешивать и не касаться процесса, который происходит в вашей кастрюле.

Почему клубника теряет цвет при варке - идеальный результат

Многие люди любят, чтобы варение было густым. Для этого хозяйки пытаются продержать продукт на огне как можно дольше и это работает. Однако у этого способа есть один нюанс - долгое варение приводит к тому, что клубника становится коричневого цвета, а не яркого и красного.

Смотрите видео о том, какие блюда можно приготовить с клубникой:

Также вам может быть интересно: