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Кусты будут ломиться от плодов: приметы для хорошего урожая

Анна Ярославская
10 мая 2023, 01:48
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Во время проведения посевных работ никому нельзя давать деньги в долг, а еще никогда не сажайте семена и рассаду на голодный желудок, говорят приметы.
Огород, цветение рябины
Народные приметы про огород - во что верили наши предки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Чтобы получить хороший урожай, нужно приложить немало сил. Наши предки не только много работали на земле, но и следовали ряду правил. Современному человеку они могут показаться обычными суевериями, но многие не лишены логики, так как связаны с погодой и природными явлениями.

Приметы для хорошего урожая

Во время проведения посевных работ никому нельзя давать деньги в долг. Иметь собственные долги на начало посева также нельзя.

Сажать и сеять можно лишь в хорошем настроении, а от обид и злобы лучше полностью избавиться. В этом случае урожай будет не только вкусным, но и богатым.

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Из семи дней недели только женские дни подходят для посева - это среда, пятница и суббота. Народная примета берет свое начало с давних времен, когда женское начало олицетворяло плодородие.

Перед тем как посадить первую рассаду, нужно взяться за голову обеими руками, тогда плоды вырастут крупные, крепкие и круглые. Если повязать на голову белый платок или полотенце, тогда за голову можно не браться.

Купив на рынке рассаду, ее нужно спрятать и никому не показывать. Соседи не должны видеть, как вы ее высаживаете в землю, иначе плоды будут мелкими.

Нельзя грызть семечки в огороде, так как мусор от семечек привлечет насекомых.

Нельзя сажать на голодный желудок. Все действия необходимо проводить сытым. Если вы будете голодны, то подобное ощущения возникнет и от собранного урожая. Поговорка гласит: "Сам сытый — урожай богатый".

Картофель нужно сажать, когда зацветут бузина и черемуха. Нельзя его сажать на Вербной неделе, а также по средам и субботам — храниться не будет.

Семена огурцов сажают на Николая (22 мая) или Пахома (28 мая). При посеве нужно повторять: "Сколько на небе облаков — столько пусть будет огурцов".

Если весна ранняя, то капусту и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой. Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. При посадке нужно молчать.

Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

Когда лопаются сережки у березы, пришло время сеять хлеб.

Когда на иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

Цветет вишня - можно сеять кукурузу и укроп.

Лук-сеянец нужно сажать до того, как заквакают лягушки.

Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

Когда начинает цвести сирень, настало лучшее время, чтобы посеять летний кочанный салат.

Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

Сеять огурцы и помидоры можно тогда, когда зацветает рябина. Когда цветет калина, огурцы и помидоры можно сажать, а также сеять тыкву, патиссоны.

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