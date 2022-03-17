Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три уверенных кандидата

Владимир Путин - кто его заменит / Reuters

Путинское вторжение в Украину не только подняло серьезные вопросы о психической устойчивости российского президента, но и эскалацию насилия и жесткие экономические санкции, наложенные на Россию со всего мира.

В связи с этим, несколько олигархов даже осудили вторжение, призвав российского диктатора положить ему конец.

Таким образом дальнейшее президентство Путина уже находится под угрозой. Издание Еxpress назвало три наиболее вероятных кандидата на замену президента России.

Михаил Мишустин – действующий премьер-министр России, который вступил в должность незадолго до пандемии COVID-19 , вскоре после того, как Дмитрий Медведев, бывший президент России, который затем занял пост премьер-министра, ушел в отставку.

Если бы Путин внезапно умер или стал недееспособным, теоретически Мишустин занял бы его место.

Мишустин, бывший директор Федеральной налоговой службы в России. Он познакомился с Путиным, играя с ним в хоккейной лиге высших должностных лиц и бизнесменов России, что впоследствии привело к его назначению.

Он был удобно расположен для преодоления разрыва между могущественными российскими службами безопасности и бюрократами, поскольку налоговая служба занимается как оформлением документов, так и обеспечением соблюдения правил.

Однако Мишустин за время своего пребывания у власти подвергся большому количеству критики со стороны населения, а также амбициозных членов Кремля.

Сергей Собянин - еще один потенциальный кандидат. 63-летний мэр Москвы считается одним из самых влиятельных людей в стране, его политическая карьера насчитывает более трех десятилетий. Собянин сохранил репутацию эффективного мэра и руководил обширной программой реконструкции, направленной на превращение Москвы в современный европейский город.

Сообщается, что он популярен среди народа, так же как и Путин, поскольку пользовался властью в интересах Путина в течение своего пребывания на посту мэра, поэтому и может быть первым в списке.

Сергей Шойгу - второй по популярности российский политик после Путина. 64-летний министр обороны был признан величайшим военачальником страны после Второй мировой войны генералом Георгием Жуковым. Шойгу занял пост министра обороны в 2012 году, несмотря на то, что у него не было предыдущего военного опыта, и курировал капитальный ремонт и модернизацию российской армии. Он также сыграл важную роль в организации вторжения в Украину, хотя недавно его засняли на камеру, когда он скривился в ответ на приказ Путина привести российские средства ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Однако несмотря на это, его приход к власти может быть затруднен из-за его причастности к вторжению в Украину, которое, как уже отмечалось, не пользовалось популярностью у народа России.

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