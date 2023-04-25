"Крым будет проситься сам назад": ясновидящий спрогнозировал год окончания войны

Ясновидящий Валерий Шатилович прогнозирует, что в 2023 году боевые действия в Украине завершатся, но это не будет завершением войны.

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"Запах войны" украинцы будут ощущать еще долго - ясновидящий / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Окончание "горячей фазы" украино-российской войны возможно уже в нынешнем году. Такой прогноз сделал известный ясновидящий Валерий Шатилович.

"Я бы сказал так, что остановка боевых действий в 2023 году будет, но выход на границу 1991 года – нет", - говорит он.

По его словам, окончательный выход украинских войск на границы 1991 года возможен уже в следующем году

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"Я думаю, что основной вопрос будет к Крыму. Территории Донецкой, Луганской и Запорожской области Украина может и в этом году вернуть. А вот вопрос с полуостровом будет длительным — его нужно будет возвращать не военным образом. Не зашли и забрали, а договариваться. Крым будет проситься сам назад", — заявил Шатилович.

Однако ясновидящий предупредил украинцев, что "запах войны" они будут ощущать еще долго ‒ примерно до 2026 года.

Кто такой Валерий Шатилович? Украинский целитель, парапсихолог,таролог. Ведет свой канал на YouTube

"Фон войны будет длиться до 2026 года. На некоторых территориях будет напряженность, вспышки конфликтов. И уже спустя годы Украина перевернет страницу истории. Напряженность на некоторых территориях, вспышки конфликтов периодические. Как война в Карабахе – тихо, тихо, тихо, а потом раз и опять что-то произошло. Это может продолжаться до 2026 года. А с 2026 года Украина перевернет страницу", ‒ подытожил Шатилович.

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