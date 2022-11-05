Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщины

Женские имена / https://ua.depositphotos.com

Виктория. Недаром это имя с латыни переводится как "победа". В нем скрыты невероятная мощь и сила. Вики очень легки в общении и очень любят жизнь во всех ее проявлениях. Также дружелюбны и при этом ранимы/эмоциональны. Мужчины очень уважают Вик ‒ в первую очередь за искренность. Но любопытно, что даже нырнув с головой в любовь, Виктории всегда отстаивают свою независимость. Ну и, в конце концов, Вики очень непредсказуемы в делах. И некоторых мужчин это и привлекает.

Елена. С греческого это переводится как "сияющая" либо "светлая". Его владелица легко добивается и разбивает сердца мужчин. Особенно, если такие Елены рождены под покровительства Близнецов. В Ленах мужчин привлекают искренность и прямолинейность. Елены ‒ обычно очень милые и непосредственные. И они всегда готовы выслушать собеседника, а также проявляют искреннее сочувствие.

Анастасия. С греческого ‒ "та, которая возвращает к жизни". Некоторые даже убеждены, что у Насть в роду всегда есть ведьмы. Иначе сложно пояснить, откуда у них те самые любовные чары. Кроме того, владелицы этого имени легко притягивают мужчин ‒ как будто магнитом. И Настя, естественно, знают о своих чарах и регулярно властвуют над парнями. При этом, далеко не все Насти из них дряни и стервы. В основной своей массе Анастасии очень уверены в себе. И, как правильно отчаянно кокетничают – ведь хотят выйти замуж единожды и навсегда.

Лилия. Женщины с таким именем обычно ассоциируются у мужчин с нежностью. Но они и при этом могут дать нормально "фамм-фатализма". Лили имеют все шансы все-таки хорошо выйти замуж. А потом качественно манипулировать своим супругой. Как правило, такие женщины вполне способны заставить мужчину выполнять любое их желание.

Ксения. Ксении очень влюбчивы. Ну это и крайне нравится мужчинам. Эти женщины ‒ очаровательны и общительны. С ними можно общаться целыми днями. И темы для разговоров, равно как и любовь, в них не иссякают.

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