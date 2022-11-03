Невесты, которым не повезло: 7 женских имен, делающих своих владелиц одинокими

7 женских имен, делающих своих владелиц одинокими / https://ua.depositphotos.com

У Александр обычно очень сильная мужская энергетика. Соответственно, у Саш, как правило, очень сильный и грубый характер. Такие черты, как правило, отпугивают мужчин (ну или либо вызывают конфликты, если все же таким дамам удалось хоть какие-то отношения реализовать).

Далее ‒ не секрет, что Маргаритам крайне непросто найти своего Мастера. Ну и часто Риты остаются одни из-за своих привычек ловить момент. Чаще всего, не успев стать долгими, романы Маргариты очень быстро подходят к концу.

Людмилы ‒ в них обычно килотонны истерик, говорят эксперт. И малейшая ссора с любимым для них легко стают поводом для разрывов. Если им все же удается выйти замуж, то, чаще всего, брак получается очень недолговечным.

Тамара. Недаром это имя царское практически. Вспомнить хотя бы грузинскую царицу Тамару. Томы обычно мощные, сильные и крепкие личности. Даром, что Тамары выглядят обманчиво слабыми и задумчивыми, но в любой момент регулярно могут проявиться у них непокорность. Ну и, конечно, внутренние переживания, а также обиды с проблемами довольно сильно мешают обустроить Тамарам мощные отношения.

Алла. Аллочки очень уверены в себе, крайне убедительны в беседе и как правильно имеют бизнес-способности. И очень-очень часто Аллы недооценивают мужчин ‒ ведь не все могут соответствовать их высоким стандартам. В общем, такие женщины редко бывают одни, но и долгие отношения редко строят.

Светлана. Светочки очень добрые, сильно обаятельные и очень отзывчивые. Светы всегда знают, что нужно этим похотливым созданиям ‒ мужчинам. И это уже не говоря о красоте, отзывчивости и доброте. Однако, жизнь ведь жестокая штука и потому мужчинам встречаются очень недостойные экземпляры в плане романтики. И из-за них-то Светы утрачивают надежду на хорошее будущее.

Вера. Верочки ‒ обычно очень ранимые и доверчивые. И, к сожалению, они всегда склонны идеализировать своих партнеров. Но потом жестокая реальность разбивает их розовые очки стеклами внутрь. Но, в целом, Веры все равно очень и очень долго надеются на лучшее.

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