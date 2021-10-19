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"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака

19 октября 2021, 21:12

Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, полнолуние 20 октября будет вдвойне взрывоопасным.

полнолуние
Полнолуние 20 октября / ua.depositphotos.com

20 октября в 17:58 по киевскому времени произойдет полнолуние в знаке Овен. Как отмечают астрологи, полнолуние является самым эмоциональным днем.

Происходит больше всего аварий, ссор, бытовых травм. Нужно быть крайне внимательными и осторожными.

Также эксперты отмечают, что в это время отношения между людьми из-за гнева и ярости могут портиться, захочется их трансформировать или вовсе закончить.

"Решение, которое вы примете сейчас, может долгосрочно повлиять на ближайшие полгода. Главное, действовать не спеша. Если в полнолуние случаются неприятные вещи, на это не нужно негативно реагировать. Полнолуние скажется на состоянии здоровья. Те, кого мучают давление и бессонница, могут ощутить на себе влияние лунного цикла, они усилятся. Также стоит быть аккуратными с горячей водой, огнем и паром", - отмечает астролог Ольга Стелла.

А вот астролог Юлия Погорельченко добавляет, что полнолуние 20 октября будет вдвойне взрывоопасным, Овен добавит импульсивности и несдержанности.

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Что нужно делать 20 октября в полнолуние

  • будьте терпимы к близким, эмоции могут зашкаливать
  • отличный период для прогулок на свежем воздухе, всю энергию выбрасывать в активные игры
  • не стоит планировать ничего важного, есть риск срыва планов или кардинального изменения
  • не лучший день для плановых операций

Что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 20 октября

Овен

Справляйтесь со своим негативом как можно быстрее в полнолуние, можно привлечь проблемы 20 октября.

Телец

Не нужно делиться ценной информацией с людьми, не имеющими к ней отношения, особенно в день полнолуния.

Близнецы

Ваши друзья давно и безуспешно пытаются донести до вас некую важную информацию. Прислушивайтесь к ним, они желают вам добра. Прежде чем принять окончательное решение – подумайте, и не один раз.

Рак

Самые неожиданные совпадения произойдут 20 октября. Этот день будет удачен для людей авантюрных.

Читайте такжеПолнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

Лев

Львам 20 октября будет легко справиться с окружающими людьми. Вот только будьте поосторожнее с шутками – вас могут неправильно понять.

Дева

Постарайтесь сделать все, чтоб не попасть в безвыходное положение.

Весы

В полнолуние 20 октября у вас энергия будет бить ключом. Подумайте, как грамотно найти выход накопившейся в вас энергии.

Скорпион

Не вступайте в споры и ни с кем не соревнуйтесь. Вам следует приложить хотя бы минимальные усилия для исполнения своих желаний.

Стрелец

Вы будете намного наблюдательнее остальных, а потому сможете предсказать ближайшие события.

Козерог

В полнолуние 20 октября вы будете склонны к исполнению желаний. Только совершать дорогие покупки не стоит.

Водолей

Не суетитесь и не спешите. Вам показаны спокойствие и рассудительность. Внимательно следите за тем, что говорите, можно навлечь неприятности.

Рыба

Возможно, вы будете слишком агрессивны. Хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались, — ищите убедительные аргументы.

viber
астролог полнолуние Юлия Погорельченко
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