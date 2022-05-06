Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков повезет в полнолуние / depositphotos.com

Период, когда Луна достигает пика своего роста не самое простое время, которое может быть отмечено напряжением в отношениях с близкими и ссорами с окружающими. Однако для трех знаков зодиака в это время открывается окон невероятных возможностей и перемен к лучшему.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга стоит опасаться зависти недоброжелателей, а кому посчастливится укрепить свое финансовое благополучие.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым полнолуние 16 мая 2022 принесет только самые положительные моменты.

Овен

Полнолуние зарядит и без того динамичных Овнов энергией, которая позволит им достичь карьерных высот. Вы сможете проявить свои лучшие профессиональные качества и продемонстрировать сильные стороны. Не исключено, что больших успехов вы достигнете в переговорах и сможете заинтересовать деловых партнеров своими идеями. Выгодная сделка повлечет за собой и увеличение вашего дохода. Знакомства в этот день окажутся полезными в будущем.

Скорпион

Скорпионы не привыкли долго раздумывать, принимая решения. Именно это качество зачастую позволяет им достигать желаемого. Представители знака стихии воды смогут удовлетворить свои амбиции, если смогу правильно расставить приоритеты и понять, что им действительно нужно. Скорпионы – счастливчики месяца. Им выпадет шанс увеличить доход, встретить любовь всей жизни и или исполнить заветное желание.

Водолей

Ключ к успеху Водолеев – нестандартное мышление. Оригинальные идеи и методы решения сложных ситуаций способны обеспечить представителям знака карьерное повышение. Новая должность не только повысит ваш авторитет в глазах коллег, но и отразится на ваших доходах в лучшую сторону. Полнолуние подарит шанс достичь желаемых карьерных высот.

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