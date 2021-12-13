Кровавая авария в Харькове: выяснилось, с какой скоростью ехал подросток

С какой скоростью ехал виновник аварии в Харькове / Скрин

Автотехническая экспертиза установила, что 16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ехал на Infiniti со скоростью 180 км/час, сообщает представитель потерпевших Игорь Черняк в понедельник, 13 декабря.

"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 (!!!) км/ч", - написал Черняк.

Смертельное ДТП в Харькове

Напомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

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К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.

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