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Кровавое ДТП в Харькове: в каких условиях сидит подросток в СИЗО

9 декабря 2021, 21:11

Харьковское СИЗО содержит и платные, так называемые VIP-камеры, с дополнительным комфортом и рассчитанные максимум на двух человек.

В Киких условиях сидит подросток - виновник ДТП в Харькове / Телеграф

В СИЗО, где сидит 16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове, предусматривает корпус для несовершеннолетних и предоставляет заключенным соблюдение всех законных прав, сообщает telegraf.

Там подростки учатся в тюремной школе, посещают парикмахерскую, библиотеку и спортзал.

По словам заместителя начальника учреждения Дмитрия Холода, последние 20 лет здание находится в лучшем своем состоянии.

Отмечается, что камеры маломерны, то есть вмещают до восьми человек.

Также Харьковское СИЗО содержит и платные, так называемые VIP-камеры, с дополнительным комфортом и рассчитанные максимум на двух человек. Здесь у подростка есть плазменный телевизор, чистая вода, маленькая кухня с микроволновой печью.

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Куда хуже условия во дворике для прогулок, напоминающем коробку из цемента и решетку над головой. Подростки имеют возможность физического развития в специально оборудованном спортзале.

В Харьковском СИЗО большой выбор в библиотеке и комфортный ремонт в читальном зале. Дети наравне со своими свободными сверстниками могут знакомиться с классиками и современной литературой.

Смертельное ДТП в Харькове

Напомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.

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ДТП в Харькове новости Украины
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