Кровавая авария в Харькове: подростка на Infiniti будут судить по двум статьям

Николай Харьковский сядет по двум статьями / suspilne.media

16-летнего водителя Infiniti, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове 23 октября - будут судить по двум статьям. Экспертиза опровергла слова подростка о неисправности его автомобиля, сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.

16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям, а именно:

ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего;

ч. 1 ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Согласно заключению технической экспертизы, автомобиль подозреваемого в момент аварии находился в исправном состоянии, то же самое касается тормозной и рулевой системы.

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ -ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил спикер.

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Смертельное ДТП в Харькове

Напомним, автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.

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