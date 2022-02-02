Вупи Голдберг уволили с работы из-за расистских замечаний о Холокосте

Вупи Голдберг отстранили от работы из-за ее резких высказываний о евреях и Холокосте / gettyimages.com

Голливудская актриса, комедиантка и телеведущая Вупи Голдберг оказалась в центре скандала из-за ее высказываний о Холокосте.

Так во время ток-шоу The View на канале ABC артистка заявила, что Холокост - это вовсе не о расе, а о бесчеловечности по отношению к людям. Когда же соведущий возразил Голдберг и напомнил, что массовое истребление евреев происходило из-за антисемитизма нацистов и их убеждения в белом превосходстве, актриса отмахнулась, добавив: "Но это две белые группы людей. Белые люди сделали это с белыми людьми".

Позже Вупи Голдберг извинилась за свой резкий комментарий: сперва в твиттере, затем в эфире того же The View: "Вчера на шоу я оговорилась. Я написала об этом в твиттере вчера вечером, но я хочу, чтобы вы услышали это непосредственно от меня. Я сказала, что чувствую ответственность за то, что мои слова расстроили так много людей; это никогда не входило в мои планы. Теперь я понимаю, почему, и за это я глубоко, глубоко благодарна, потому что информация, которую я получила, была действительно полезной, и она помогла мне понять некоторые другие вещи.

Я сказала, что Холокост был связан не с расой, а с бесчеловечностью человека по отношению к другому человеку. Но речь действительно идет и о расе в том числе, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Я сожалею о своих комментариях. Я также поддерживаю еврейский народ, что, как вы знаете, я делала всегда".

Однако одного извинения оказалось не достаточно. Президент ABC News Ким Гудвин сообщила: "Вступая в силу немедленно, я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и обидные комментарии. Поскольку Вупи извинилась, я попросила ее уделить это время размышлениям и подумать о влиянии ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьями и общинами". На дисциплинарном наказании настояли сотрудники телеканала АВС, которые сочли комментарии актрисы расистскими и не смогли принять искренние извинения Голдберг.

Реклама

Читайте такжеЗвезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

Ранее жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман поразила Сеть шпагатом "по-волочковски".

Другие интересные новости: