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Крест человеческих страстей и время тяжелых решений: чего ждать украинцам в августе - астролог

4 августа 2022, 10:51

Август 2022 года будет достаточно тяжелым для Украины – это время роковых и судьбоносных свершений. На фронте возможен переломный момент, говорит астролог.

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Чего ждать украинцам в августе - прогноз астролога / pixabay.com, Генштаб ВСУ

Август нынешнего года будет достаточно тяжелым для Украины и украинцев. Последний месяц лета станет временем роковых и судьбоносных свершений. Такой прогноз озвучила астролог Рубина Цыбульская.

"В целом этот период неблагоприятен для каждого из нас, для глобальных жизненных перемен. Эмоции будут зашкаливать", – отметила она.

Как говорит Цыбульская, на фронтах боев ВСУ с русскими оккупантами вполне возможен переломный момент.

По ее словам, в Украине в период с конца июля до сентября будет пресловутый "крест человеческих страстей". То есть, риск разрушений и всяческого рода повреждений очень велик, но после такого наступит новый цикл.

"Принятые в августе решения, подписанные документы изменят ход событий в стране в будущем", – подытожила Цыбульская.

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Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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Автор: Егор Бунин
астролог новости Украины война России и Украины
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