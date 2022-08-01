Астролог предупредила о том, какие опасности таит в себе август для Украины / pixabay.com, Генштаб ВСУ

Август 2022 года будет сложным месяцем и для Украины, и для украинской армии. Об этом говорит известный астролог Ксения Базиленко, сообщает портал УНН.

Она не исключает эскалацию на фронте со стороны российских оккупантов, непростую борьбу украинских военных.

По словам Базиленко, в августе будет наблюдаться особенно сильный астрологический показатель — сочетание Марса, Урана и Северного узла. Оно действует так же, как и затемнение. Марс — это действия и поступки, Северный узел — цель человеческого развития, а Уран — планета больших внезапных изменений.

"Это сочетание несет в себе как большие возможности, так и большие разрушения для всего мира, особенно в политическом и экономическом направлениях. Эти сложные изменения необходимы нам для эволюции и дальнейшего развития", — говорит Базиленко.

Она также говорит, что вероятное усиление агрессии со стороны врага, в том числе и по ракетным ударам.

"Для Украины август несет серьезное обострение боевых действий со стороны страны-агрессора, может увеличиваться количество ракетных ударов, особенно в первой половине месяца", — подытожила Базиленко.

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Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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