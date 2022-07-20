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Красный Крест выдает деньги украинцам в Польше: кому положена помощь и как оформить

20 июля 2022, 18:56

Красный Крест в Польше  объявил повторную регистрацию для граждан Украины на оказание денежной помощи.

Польша Украина
Украинцам в Польше можно оформить помощь от Красного Креста / УНИАН

Красный Крест в Польше объявил повторную регистрацию для граждан Украины на оказание денежной помощи, которые до сих пор не получили финансовую помощь от других гуманитарных организаций, сообщает официальный сайт КК.

Для кого предусмотрена программа

Для украинцев, которые убежали от войны в Польшу и сейчас проживают в Лодзи и Быдгоще. В будущем намерены расширить поддержку и для других городов страны.

Сколько средств получат украинцы

Участники программы получат финансовую поддержку в размере 710 злотых (около 4 492 грн.) на заявителя и 610 злотых (3 859 грн.) каждого следующего члена семьи (максимально до пяти человек). Необходимо определить того, кто подаст заявление, поскольку это может сделать только один человек.

Что нужно для регистрации помощи:

  • быть гражданином Украины, уехавшим из страны после 24.02;
  • не получать денежные средства от других гуманитарных организаций (таких как UNHCR или IRC);

Кроме этого, нужно соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

  • иметь в семье хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет или пожилого человека старше 50 лет;
  • иметь семью, состоящую исключительно из лиц от 50 лет;
  • иметь не менее двух иждивенцев (младше 18 или старше 50 лет);
  • иметь в семье одного или нескольких лиц с особыми потребностями (например, лиц с физическими или умственными пороками, психическими заболеваниями).

Для участия в программе можно зарегистрироваться только через специальное приложение, которое можно скачать по ссылкам: Google Play, AppStore.

Когда начислят деньги

Деньги поступят в течение четырех месяцев с помощью кода MoneyGram. Для этого нужно будет посетить одно из отделений этой компании, чтобы получить деньги.

Каждому члену семьи понадобится удостоверение личности государственного образца: паспорт, ID-карта, водительские права или документ о временной защите. Если заявка будет подана правильно, придет ответ с указанием даты и места, куда нужно будет прийти для подтверждения личности и получения помощи.

Работа для украинцев в Польше

Ранее Главред писал, что после начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев вынуждены были переехать в Польшу. Некоторые из них решили вернуться, другие едут туда на заработки. Вариантов с работой в Польше 2022 можно найти много, для этого существуют специальные биржи и сайты для трудоустройства.

Все граждане Украины, которые легально прибыли в Польшу с 24 февраля, вне зависимости от того, какие документы у них были на руках, смогут работать в стране на законных основаниях. Разрешение на работу для иностранца не нужно. Формальные расходы, связанные с трудоустройством украинцев, покрывает их работодатель.

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