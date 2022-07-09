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Работа в Польше 2022 для украинцев: какие нужны документы и сколько платят

9 июля 2022, 05:39

Украинцы в Польше получат возможность заработать от 22 до 31 тысячи гривен в месяц, но ситуация с вакансиями может отличаться в зависимости от города.

Польша работа
Найти работу в Польше украинцам можно как самим, так и с помощь биржи труда и различных сайтов / Коллаж УНИАН, Reuters

После начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев вынуждены были переехать в Польшу. Некоторые из них решили вернуться, другие едут туда на заработки. Вариантов с работой в Польше 2022 можно найти много, для этого существуют специальные биржи и сайты для трудоустройства.

Все граждане Украины, которые легально прибыли в Польшу с 24 февраля, вне зависимости от того, какие документы у них были на руках, смогут работать в стране на законных основаниях. Разрешение на работу для иностранца не нужно. Формальные расходы, связанные с трудоустройством украинцев, покрывает их работодатель.

Президент Польши Анджей Дуда 12 марта подписал закон о помощи людям, прибывшим из-за угрозы военных действий в Польшу. Благодаря решению властей украинцы могут находиться в стране 18 месяцев. Срок продлить можно еще на 1,5 года. Оформлять статус беженца не нужно. Нужно только получить персональный номер – PESEL, на основании которого украинцы смогут пользоваться социальным обеспечением, включая доступ к рынку труда.

Что нужно для работы в Польше украинцу 2022

PESEL – универсальная система регистрации населения, код из 11 цифр для идентификации физического лица. По сути, это аналог ID-кода. Он предоставляет правовую возможность жить и работать на территории Польши 18 месяцев с правом продления до 36 месяцев.

Польша,флаг
В Польшу выехали более 3 миллионов украинцев после нападения России на Украину / УНИАН

Чтобы найти работу, нужно отыскать интересующую вас вакансию, подписать Декларацию о трудоустройстве, оформить страховку, получить приглашение на работу и приехать на 90 дней.

Как найти работу в Польше украинцу

Если у вас нет контактов с работодателями, нужно искать варианты с работой, где могут трудоустроить украинцев. Можно отправиться в Бюро труда или использовать сайты для поиска работы.

Бюро труда представляет собой что-то вроде службы занятости в Украине. Это государственная структура, которая помогает в Польше найти работу. Вас ждет собеседование и предоставление документов о наличии образования и профессиональных навыков. Далее служба предложит подходящую критериям вакансию.

Можно попробовать поискать работу на специальных сайтах и сервисах:

Jooble;

Jobs4Ukraine;

UAtalents;

Jobs.pl;

Gowork.pl;

Обратите внимание и на мобильные приложения – ePraca и Workport, подписывайтесь на различные группы в социальных сетях, где обсуждается поиск работы в Польше. Не забывайте, что знание польского языка увеличивает уровень вашего заработка.

Где лучше всего работать в Польше

Иностранцы должны быть готовы к тому, что в ситуации с трудоустройством могут возникнуть проблемы. В различных воеводствах и городах отличается количество вакансий. Не всегда можно найти работу с оптимальными для себя условиями.

Чаще всего работу для иностранцев в Польше предлагают в Мазовецком, Малопольском и Нижнесилезском воеводствах. В лидерах по количеству вакансий и крупные города – Варшава, Краков и Вроцлав.

Самые высокие зарплаты для иностранцев в Польше

Все зависит от того, в каком городе вы будете работать. Больше всего платят в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. А вот Лодзь, Познань и Катовице вряд ли станут привлекательными городами для тех, кто стремится к заработку.

Следует помнить, что зарплатой в Европе считается сумма до вычета налогов и других выплат. Всегда уточняйте, сколько в итоге денег окажется у вас на руках после получения зарплаты.

Работа
Работы для иностранцев в Польше хватает, сайты размещают десятки вакансий / ua.depositphotos.com

Какую работу могут предложить украинцам в Польше

На портале Europeservice в городах Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков, Гожув-Велькопольський, Щецин, Люблин, Познань, Лодзь, и Катовице можно найти десяток вакансий для украинцев.

Упаковщик

Упаковщик товаров является одной из самых популярных вакансий в Польше. Можно устроиться на работу, как женщинам, так и мужчинам. Заработная плата – около 18 злотых в час. Рабочий день 8 часов(160-172 часа в месяц). Чистая зарплата 2600-3300 злотых в месяц (около 16-21 тысяч гривен). Работодатель предоставляет жилье. Трудовые отношения фиксируются договором. Обещают доплату за дополнительные часы работы.

Работник продуктового склада

Работа на складе предполагает погрузку и разгрузку товаров, комплектование заказов в разных температурных зонах и размещение продукции. Мужчины принимают товары, женщины – собирают. Заработная плата составит около 3500 тысяч злотых без вычета налогов. (более 22 тысяч грн) в месяц. Проживание – 250 злотых в месяц. Оформление по трудовому договору, нужна санкнижка.

Варшава
Варшава – один из городов, где самые высокие зарплаты в Польше / УНИАН

Работник супермаркета

Вакансия работника супермаркета предусматривает обязанности в виде комплектации заказов, выкладки товара на полках и проверки срока годности продукции. Оплата – 16 злотых в час. Рабочий день – 8-10 часов в день, шестидневка, приблизительно 210-160 часов в месяц. Жилье платное – 100 злотых в месяц, в доме или квартире.

Работник в пекарню

На предприятии, которое изготавливает хлебобулочные издания, десертные пирожные и печенья, требуются работницы в отдел упаковки. Среди обязанностей упаковка готовой продукции, работа с простыми паковочными машинами, обслуживание машин по упаковыванию хлебобулочных изделий, поддержка чистоты на рабочем месте. Ставка – около 16 злотых в час. Рабочий день – 10-12 часов. Заработная плата должна составить от 3500 до 5000 злотых в месяц (22-31 тыс грн) чистого дохода.

Работа лаборантом

В лабораторию, которая занимается исследованием, контролем и анализом качества строительных материалов требуются женщины и мужчины. Требования включают знание польского языка, или английского на уровне минимум А2, высшее или неоконченное высшее образование (необязательно по специальности). Опыт в лаборатории также не является обязательным, обучение будет проходить на месте работы.

Заработная плата должна составить 3300 злотых до вычета налогов. Все переработки оплачиваются по ставке +50%, в ночные сверхчасы и работу в субботу обещают оплачивать по ставке +100%. Ночные смены +20%. Рабочий график – 8 часов в день, три смены. Жилье – 390 злотых.

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