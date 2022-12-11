glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

11 декабря 2022, 03:25
Такая простая хитрость поможет устранить сразу две проблемы, которые преследуют большинство владельцев ковров.
Ковер, лед
Кубики льда помогут, если на ковре образовались вмятины/ pixabay.com, Instagram

Если у вас дома на полу застелены ковры, то вы, вероятнее всего, знаете, как бывает трудно за ними ухаживать. Особенно если на них стоит мебель. Мало того, что очистить такой ковер сложнее из-за труднодоступности мест, на которых стоят ножки мебели, так еще и потом на этих местах остаются очень заметные вмятины.

Избавиться от таких заметных следов не очень легко. Особенно, если стол, шкаф или другие предметы мебели стояли на ковре очень долго. Однако есть действенные способы забыть об этой проблеме.

Вернуть ковру прежний вид поможет лед. Нужно просто положить несколько кубиков льда на места, где остались следы от мебели, и подождать, когда они растают.

После этого по примятым местам нужно пройтись зубцами вилки, чтобы разровнять и приподнять ворс.

Лед может помочь бороться с еще одной проблемой, которая может появиться у владельцев ковров. Бывают случаи, когда в ворс попадает жевательная резинка, и достать ее довольно сложно. В таком случае нужно положить на резинку кубик льда и подождать. Через короткий промежуток времени она очень легко отстанет от ковра.

Читайте также:

лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:25

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

02:50

Зимы не будет? Синоптики предупредили об аномалии с резким потеплением до + 18ºВидео

02:22

Заберут красоту и молодость или улучшат энергетику: можно ли держать дома засушенные цветы

01:35

Есть только один фактор: военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепились в БахмутВидео

00:51

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

Реклама
10 декабря, суббота
23:44

В Одессе света может не быть 2-3 месяца: власти просят горожан по возможности выехать

23:20

"У диктатора стресс": Пионтковский объяснил, почему Путин впервые в карьере появился пьяным на публикеВидео

23:10

Температура упадет до -20 градусов: синоптик рассказал, когда в Украине ударят лютые морозыВидео

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

Реклама
19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

19:21

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФВидео

19:11

Кремль уповает на "оружие возмездия" точно так же, как когда-то Гитлермнение

19:10

Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

19:05

"Предала Бога": Кулеба резко прошелся по Русской православной церквиВидео

18:51

Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФВидео

18:45

Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – ЭйдманВидео

18:21

"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФВидео

18:16

"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

17:58

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и срокиВидео

17:24

"Понимаю, что выстоим. Уже выстояли": Монатик дал концерт и показал фото разрушений в ХарьковеВидео

17:17

ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантовВидео

16:59

"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяцВидео

16:59

Благодарю за все и за себя хорошенькую: Повалий поздравила себя с днём рождения и забыла, сколько ей лет

16:49

"Частичная" мобилизация пошла не по плану: в РФ 12-летнему школьнику пришла повестка в военкоматВидео

16:44

В ФРГ поставили на место Макрона: РФ имела гарантии безопасности и сама отказалась от нихВидео

15:59

"Есть погибшие и раненые": в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в УкраинуВидео

15:27

Самостоятельный выбор возраста выхода на пенсию: в Пенсионном пояснили, как это работаетВидео

15:22

"Ось зла": у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и ИранаВидео

Реклама
15:16

"Мир в обмен на территории исключен": война в Украине должна завершиться поражением Путина - ДжонсонВидео

15:00

Горели и взрывались два часа: на Запорожье ВСУ уничтожили ЗРК С-300 вместе с оккупантамиВидео

14:39

Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо

14:36

Блэкаут в Одессе: отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры

14:36

Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометромВидео

14:22

Новые цели для ударов: журналисты показали военные объекты оккупантов в КрымуФотоВидео

14:13

Эйдман рассказал, опасен ли для Украины план Путина по срыву поставок ВСУ западного оружияВидео

14:06

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

14:04

Приехал убивать земляков: ВСУ ликвидировали экс-депутата облдумы из Саратова родом из-под КиеваВидео

13:46

"Я по-прежнему у руля": СМИ выяснили, зачем Путин вылез из бункера и часто выходит на публикуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять