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Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

16 февраля 2023, 10:57
Расскажем, какие два ингредиента делают котлеты "дубовыми" и несъедобными.
Что нельзя добавлять в фарш на котлеты
Что нельзя добавлять в фарш на котлеты / depositphotos.com

Котлеты – блюдо, которое часто появляется на столах украинцев. Их удобно жарить и хранить в течение нескольких дней, чтобы затем разогреть и не думать, что приготовить на ужин после работы. Однако это блюдо не всегда выходит вкусным, поэтому нужно знать, что не надо класть в котлеты, а также несколько интересных секретов.

Правильный фарш для котлет: что можно добавить

В каждой семье рецепт блюда передается от поколения к поколению, но даже традиционное блюдо с устоявшимся рецептом можно испортить попыткой усовершенствовать его. Поэтому нужно знать, что можно добавить в фарш для котлет, чтобы на тарелке появились пышные, мягкие и сочные, золотистые шарики.

В первую очередь мясо на котлеты должно быть без прожилок и хрящей. Можно выбирать свинину, говядину или курятину. Для ценителей диетических блюд подойдет индюшатина. Чаще всего делается смесь фарша в пропорции 50% к 50% - говядина и свинина. Говядина дает вкус и аромат, а свинина ту самую сочность. Также для фарша можно не покупать премиальные отрезы, а вполне обойтись отрубами лопатки, крестца, пашины, покромки. Перед прокручиванием нужно удалить все жилы, но оставить мягкий жир.

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Что еще можно добавить в фарш для котлет, чтобы получить умопомрачительный вкус? Это хлеб – мякиш белого хлеба, вымоченный в молоке. Также понадобиться мелко порубленная или прокрученная на мясорубке луковица, а также соль и специи.

Что можно добавить в фарш для котлет, чтобы котлеты не разваливались

Проблема, когда котлета еще на сковороде или позже просто распадается остается. Чтобы котлета не разваливалась в фарш можно добавить манку и 1-2 протертых на мелкой терке картофелины. Они склеят фарш в единый комок, который потом не распадется. При этом в фарш яйца можно не добавлять, так как белок делает изделие жестким.

Манная крупа добавляется в сухом виде, 1-2 столовых ложек хватит, чтобы котлеты не разваливались при жарке, а также сохранили аромат и сочность. Манка в процессе обжаривания впитывает себя мясной сок и не дает ему оказаться на сковороде. Картофель перед добавлением в фарш нужно отжать и промыть от крахмала. Так котлеты получатся еще вкуснее и ароматнее. Кроме того, важно знать, что в фарше должен присутствовать или хлеб, или манная крупа, но не одновременно. Иначе получатся "дубовые" котлеты, которые никто есть не будет.

Приготовление котлет – это не только жарка на сковороде. Есть еще один этап – пропаривание. Готовые котлеты складываются в кастрюлю, на дно наливается чистая вода и ставится на огонь. Пропаривание делается под крышкой и придает блюду мягкость и сочность. Когда на столе появится ароматное блюдо, вопрос, нужно ли тушить котлеты после жарки отпадет сам собой.

Что нельзя добавлять в фарш

Всего два ингредиента могут испортить вкусное блюдо и сделать его твердым. Что нельзя добавлять в фарш – яйца и молоко. О первом ингредиенте уже говорилось выше. Тем не менее, яйца и яичный белок в частности, быстрее доходят до готовности в фарше, собирая его в плотный ком и выдавливая из него все соки. В результате котлеты получаются твердыми. Что еще не надо класть в котлеты – молоко. Сочетание молочного и мясного белка невозможно, а в некоторых случаях опасно для здоровья.

Поэтому эти два ингредиента заменяются хлебным мякишем, вымоченным в воде, или манкой. Для вкуса в каждую котлету перед жаркой можно положить маленький кусочек сливочного масла. Тогда блюдо будет сочнее и вкуснее.

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