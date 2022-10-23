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Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всего

23 октября 2022, 11:48

Все знаки зодиака почувствуют влияние коридора затмений, но больше всего пострадают Скорпион и Телец. Что можно и нельзя делать - рассказали астрологи.

Коридор затмений, гороскоп
Коридор затмений осенью 2022 станет трансформационным / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

25 октября 2022 произойдет солнечное затмение, а 8 ноября - полное лунное затмение. Период между этими двумя явлениями называется коридором затмений, он станет трансформационным. У многих знаков зодиакального круга эмоции будут зашкаливать и могут быть связаны с личной жизнью. Астрологи советуют воздержаться в этот период от спонтанных и необдуманных действий, чтобы следующие полгода прошли спокойно.

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: что можно и нельзя делать

Астрологи советуют во время осеннего коридора затмений:

  • контролировать действия и эмоции;
  • быть внимательными к своему внутреннему состоянию;
  • быть открытыми к переменам;
  • соблюдать баланс во всем;
  • отложить все важные дела и планы;
  • не рубить с плеча и не менять жизнь кардинально;
  • не цепляться за старое, ненужное, отжившее.

Кто сильнее других почувствует осенний коридор затмений

Из всех представителей зодиакального круга Скорпионы сильнее всего почувствуют влияние коридора затмений с 25 октября по 8 ноября. Это астрологическое явление существенно изменит жизнь представителей этого знака зодиака.

Тельцам грозит непростое время с массой трудностей, которые принесут перемены в жизни. В период коридора затмений этим представителям стихии земли очень важно быть максимально точными и не принимать трудности слишком близко к сердцу. Не стоит цепляться за прошлое — лучше добровольно отпустить то, что уходит.

Люди, рожденные под знаками зодиака Водолей и Лев, также могут столкнуться с проблемами в период с 25 октября по 8 ноября 2022 года. К счастью, будут возможности их решить. Сейчас нужно больше работать и быть уверенным в себе, а также не оставлять трудности на потом, а решать их сразу, советует гороскоп.

Стрельцам и Рыбам стоит обдумать свои отношения и потребности. В частности, Стрелец будет размышлять о балансе между работой и личной жизнью, а также о благополучии. Рыбам будет полезно проанализировать свою жизнь, учитывая прошлый опыт.

Такие знаки зодиака как Овен, Близнецы, Дева, Весы, Козерог и Водолей отделаются относительно легко - коридор затмений не перевернет их жизнь с ног на голову.

Ранее астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в солнечное затмение 25 октября 2022.

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