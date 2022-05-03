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Коридор затмений 2022: астролог предсказала дату победы Украины над РФ под аплодисменты всего мира

3 мая 2022, 12:50

Война не будет затяжной, а Украина была и будет независимой, говорит гороскоп 2022. Россию же ждет смена власти, беспорядки и боевые действия на ее территории.

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Гороскоп для Украины говорит о победе нашей страны в войне / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп для Украины на ближайшие две недели - как раз в это время будет продолжаться коридор затмений 2022.

Коридор затмений - это период между солнечным затмением 30 апреля и лунным затмением 16 мая.

"Там будет затмение в гороскопе Украины в точке достижений, целей, репутации. Там будет лунное затмение 16 мая. Оно может показывать победу над агрессором", - рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.

"Репутация у Украины сейчас: весь мир аплодирует и восторгается. Так объединиться, так собраться, так противостоять врагу и защищать свою родину – это останется в учебниках, в истории. Я верю в победу, я не сомневаюсь ни грамма", - сказала астролог.

При этом специалист предупредила, что затмения иногда проигрываются не день в день, то есть не точно 16 мая.

"Они могут проигрываться и чуть раньше, и чуть позже. Даже на месяц раньше или на месяц позже. Но это ближайшие месяцы. Это у нас апрель-май. Я не думаю, что в такой фазе, как сейчас проходит война в Украине, что она будет длиться до конца года", — заявила астролог.

Солнечное затмение происходит в знаке Тельца, а это - знак Украины, знак плодородия и земледелия. Он проходит под знаком Урана - планеты независимости, что свидетельствует о том, что Украина была и будет независимой.

В то же время знак страны-агресссора России – это Водолей, он проходит под Сатурном, что прогнозирует усиление санкций и беспорядков.

Перл добавила, что Плутон - планета перемен и власти - входит в знак Водолея именно в январе 2024 года, что может предсказывать войну на территории самой России, смену правительства и прочие глобальные перемены. Астролог добавила, что Плутон – планета медленная, она задержится в Водолее по меньшей мере на 20 лет.

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Как сообщал Главред, Анжела Перл ранее прогнозировала, что война в Украине не будет затяжной. По ее прогнозу, точка невозврата наступит 30 апреля и месяц после.

"Война может продолжаться три месяца. Затмение 30 апреля изменит всю страну навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела", — отметила астролог.

"Чтобы отстроить Украину понадобится 3,5 года, но это будет новое и очень сильное государство", — заявила она.

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