Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

Гороскоп на май 2022 / depositphotos.com/

Уколы зависти время от времени испытывает каждый представитель зодиакального круга. Однако этим четырем знакам зодиака бывает сложно пройти мимо чужих достижений.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется денежная удача, а кому посчастливится встретить того самого человека.

Астрологи выделили четыре зодиака, которым сложнее всего справиться с завистью. Перед ними лучше не хвастать.

Скорпион

Скорпионы – самые большие завистники зодиакального круга. Они не очень хорошо могут скрывать свои чувства, поэтому предпочитают рвать отношения с теми, кто в чем-то более успешен. Быть лучше представителя этого водного знака – нажить себе кровного врага. Завидуют Скорпионы часто, но недолго, они не ходят негативными мыслями по несколько дней, практически сразу отпускают ситуацию.

Рак

Раки могут маскировать свою зависть под другие чувства. В основном они "включают" зависть, когда в собственной жизни все идет наперекосяк. В лучшие моменты жизни Раки не обращают особого внимания на "как там что у кого". Они могут просто улыбаться в лицо, когда сердце будет разъедать черное чувство. Причем Раки не успокоятся до тех пор, пока не обойдут соперников.

Лев

Представители знака стихии Огня – в центре зодиакального круга. Для них просто невыносимо, если кто-то другой станет претендовать на пальму первенства. Наблюдая за тем, как успехи других превозносят их на пьедестал, Львы могут почувствовать уколы зависти.

Овен

Капризные и упрямые Овны привыкли добиваться своего любой ценой. Амбициозные огненные люди не привыкли любоваться успехами других,это может задевать их собственное достоинство и вызывать зависть. Однако это чувство только подстегивает деятельных Овнов покорять новые вершины и побеждать соперников.

Читайте также: