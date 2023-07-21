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Копеечное средство с невероятным результатом: как отбелить тюль с помощью аспирина

Алёна Воронина
21 июля 2023, 18:26 обновлено 21 июля, 18:26
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Если тюль потерял белизну и вы хотите его освежить, полезно будет знать, как стирать тюль с аспирином в машинке автомат. Такой способ дешевый, но действенный.
Тюль, стирка, стиральная машина
Как отбелить тюль с помощью аспирина/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сразу после покупки тюль радует взгляд своей новизной и белоснежностью. Но, к сожалению, он не может быть таким вечно, и уже через некоторое время вы можете заметить ряд неприятных изменений – пожелтение материала, появление пятен и тому подобное. Поэтому рано или поздно станет актуальным вопрос, как вернуть белизну тюлю в домашних условиях.

Конечно, в магазинах можно найти много средств, которые могут помочь с такой задачей. Но зачем покупать дорогие средства, если не хуже их можно отбелить материал с помощью того, что есть под руками у большинства из нас.

Главред попытался разобраться, как отбелить тюль в машинке автомат или вручную с применением копеечного аптечного средства – аспирина.

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Как отбелить тюль аспирином

Такой способ прекрасно поможет избавиться от серого оттенка и желтизны, которые могут появляться на тюле со временем. Однако стоит брать обычный аспирин, а не шипучий. Второй может привести к еще большему пожелтению материала.

Ацетилсалициловую кислоту можно применять как для стирки одежды, так и для замачивания.

Нужно взять 4 таблетки аспирина, растворить их в 5 литрах воды. Вода должна быть теплой, но не горячей, потому что высокая температура может повредить нежный материал тюля.

Далее нужно замочить тюль в этом растворе на 3 часа. Когда это время пройдет, достать из воды, прополоскать и вывесить сушиться. При этом не нужно отжимать тюль, чтобы не повредить его – лучше повесить его на улице или над ванной и дать, чтобы лишняя влага стекла сама.

Отбеливание аспирином в стиральной машине

Но если тюль очень загрязнен, то можно добавить приготовленный раствор в стиральную машинку и постирать тюль в режиме "деликатная стирка".

Еще один вариант отбеливания аспирином в стиральной машине – растолочь две таблетки и добавить их в стиральный порошок.

Также можно просто положить несколько таблеток в барабан стиральной машины и запустить стирку. Как правило, уже после первой попытки такого отбеливания вещи начинают выглядеть намного привлекательнее.

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