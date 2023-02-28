УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантов

28 февраля 2023, 21:05
Март 2023 года будет примечателен еще и тем, что за довольно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные, сказал Росс.
ВСУ, шеврон
ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua и УНИАН

Меркурий в марте 2023 года будет очень быстрым и успеет пройти по трем знакам: по Водолею, Рыбам и Овну.

Как рассказал Главреду астролог Влад Росс, когда Меркурий будет в знаке Рыб, мысли будут витать в облаках, уплывать в дальние дали.

"Это положение не слишком удачно, чтобы соображать и принимать быстрые решения. После 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. Поэтому начало нового астрологического года на этот раз совпадет с новолунием 21 марта. Это прекрасный момент для начала контрнаступления украинской армии", - сказал он.

видео дня

Март 2023 года будет примечателен еще и тем, что за довольно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные.

"Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – все они меняют знаки. Потому это будет кардинально переломный месяц", - сказал он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине астролог Влад Росс астрологический прогноз
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантов

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой стала

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

Реклама
19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

Реклама
17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:08

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

15:27

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

15:20

Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдоВидео

15:13

"Успели кремировать": дедушка сбежал из дома престарелых, но спустя 10 лет "вернулся из мертвых"

14:59

Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первыйВидео

14:57

Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская войнаВидео

14:56

Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

Реклама
14:55

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУВидео

14:53

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

14:42

"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

14:09

Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику ПекинаВидео

14:01

Когда высаживать луковицы тюльпанов весной: советы для тех, кто не успел осеньюВидео

14:01

Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

13:59

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов враговВидео

13:57

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк в России: в сеть попали фотоВидео

13:53

"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

13:38

Дом на Валдае и "общак" на Кипре: СМИ узнали детали совместной жизни Путина и КабаевойВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять