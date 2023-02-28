Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантов

Март 2023 года будет примечателен еще и тем, что за довольно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные, сказал Росс.

ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua и УНИАН

Меркурий в марте 2023 года будет очень быстрым и успеет пройти по трем знакам: по Водолею, Рыбам и Овну.

Как рассказал Главреду астролог Влад Росс, когда Меркурий будет в знаке Рыб, мысли будут витать в облаках, уплывать в дальние дали.

"Это положение не слишком удачно, чтобы соображать и принимать быстрые решения. После 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. Поэтому начало нового астрологического года на этот раз совпадет с новолунием 21 марта. Это прекрасный момент для начала контрнаступления украинской армии", - сказал он.

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Март 2023 года будет примечателен еще и тем, что за довольно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные.

"Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – все они меняют знаки. Потому это будет кардинально переломный месяц", - сказал он.

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