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Кому нельзя применять аспирин - ответ ученых

21 декабря 2021, 03:12
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Аспирин или ацетилсалициловая кислота входит в список важнейших лекарственных средств ВОЗ. Но для определенной группы пациентов препарат представляет угрозу.

таблетки
Ученые выяснили, кому не следует пить аспирин / УНИАН

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) - довольно "старый" медицинский препарат. Он был изобретен немецким химиком Феликсом Хоффманом еще 120 лет назад. Его применяют в том числе для того, чтобы сбивать высокую температуру. На сегодня аспирин входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Но употреблять аспирин можно не всем.

Немецкие ученые заявили, что для определенной группы пациентов ацетилсалициловая кислота или аспирин может представлять угрозу, пишет Bild.

Кому нельзя применять аспирин

Ученые говорят, что с особой осторожностью к приему препарата следует подходить больным с такими хроническими заболеваниями, как диабет и ожирение, а также тем, у кого повышенный уровень холестерина.

Отмечается, что хотя аспирин считается самым распространенным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, существует связь между приемом этого препарата и риском возникновения сердечной недостаточности. Так, при длительном приеме аспирина этот риск возрастает на 26%.

Ученые проанализировали результаты обследования 30 827 участников эксперимента из 12 стран. Все испытуемые были старше 40 лет, имели как минимум один отягощающий фактор, например, лишний вес, повышенное артериальное давление, диабет или зависимость от никотина. Четверть из них регулярно принимала аспирин.

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В течение пяти лет ученые наблюдали за состоянием их здоровья. У 1330 из них развилось заболевание сердца, приведшее в конечном итоге к сердечной недостаточности. У пациентов, которые регулярно принимали аспирин, заболевание возникало чаще.

При этом ученые отмечают, что взаимосвязь между приемом аспирина и возникновением сердечной недостаточности еще требует изучения.

Ранее Главред писал, что применять ацетилсалициловую кислоту можно не только по прямому назначению. Аспирин - это еще и отличная подкормка для комнатных растений.

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