Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога / УНИАН

Есть определенное количество людей, которым необходимо минимизировать либо вообще исключить из рациона капусту. Об этом известный эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в первую очередь капусту нельзя есть людям с болезнями кишечника (особенно тем, кто страдает от энтероколита). Основная причина — клетчатка, которая спровоцирует, как минимум, вздутие живота и метеоризм, а как максимум — обострения.

"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет", — сообщила Бочарова.

Кроме того, говорит медик, капуста вредна при панкреатите. Людям с таким диагнозом нельзя есть капусту в сыром виде, только в вареном или тушеном — не более 100 граммов в день.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.