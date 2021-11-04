Какие овощи осенью помогают утихомирить стресс - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество продуктов осенне-зимнего периода, которые являются не только полезными для здоровья, но и помогают избавиться от стресса. Об этом врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал в комментарии порталу "Москва 24" о необходимости сезонных овощей.

"В свекле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается", — заявил медик.

Арзамасцев подчеркнул, что нехватка хрома в организме может стать причиной плохого настроения. Из-за повышения уровня стресса осенью людей начинает тянуть на сладкое, однако, как уверяет специалист, именно эта потребность говорит о нехватке хрома. По словам врача, он присутствует в свекле и снижает тягу к сладкому. Кроме того, диетолог советует употреблять богатую витамином A морковь, особенно тем, кто имеет проблемы со зрением. Также она содержит большое количество кремния, полезного для здоровья кожи, волос и ногтей.

"В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков. То есть люди, у которых нормальный калиево-натриевый обмен, не страдают отеками и имеют меньший риск, что у них будут проблемы с давлением", — подытожил медик.

Читайте такжеДиетолог назвала самые эффективные осенью продукты для похудения

Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.