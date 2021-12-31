Кому лучше всего не есть финики - комментарий эксперта/ ua.depositphotos.com/

Есть люди, которым необходимо минимизировать либо вообще исключить употребление фиников. Об этом в комментарии порталу РИА Новости рассказал известный специалист-нутрициолог Алена Степанова.

"У фиников высокий гликимический индекс. Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать. Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом, — отметила нутрициолог.

Степанова отметила, что во время покупки важно обращать внимание на внешний вид (финики не должны блестеть) и состав, в котором нет "дополнительной глюкозы и диоксида серы".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.