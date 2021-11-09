Комаровский высказался о необходимости бустерной прививки

Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса / РИА Новости

Известный детский врач Евгений Комаровский заявил о том, что после второй дозы вакцины через полгода необходимо делать третью прививку от коронавируса.

"Через полгода после второй дозы однозначно надо", - заявил Комаровский в интервью Дмитрию Гордону., отвечая на вопрос Гордона, нужно ли вакцинироваться третий раз.

Журналист также спросил его, нужно ли будет делать четвертую прививку? На что доктор ответил, что пока что этого никто не знает, но все может быть. И если понадобиться, то нужно будет делать прививки каждые 6 месяцев.

Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.

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