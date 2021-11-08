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Комаровский рассказал об опасности кислородного концентратора для больных COVID-19

8 ноября 2021, 19:15
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Педиатр не рекомендует покупать кислородный концентратор каждой семье.

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Евгений Комаровский / скриншот

Из-за нехватки мест в COVID-больницах украинцы стали чаще приобретать кислородные концентраторы, чтобы помочь себе в домашних условиях.

Доктор Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" рассказал, нужно ли покупать кислородный концентратор "на всякий случай".

По словам Комаровского, кислородный концентратор стал актуальным из-за распространенности тяжелых форм коронавируса.

Это устройство выделяет кислород из окружающего воздуха. Благодаря пульсоксиметру очень легко определить, что человеку не хватает кислорода.

Поэтому можно даже в домашних условиях использовать кислородный концентратор.

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"Но я не рекомендую покупать кислородный концентратор каждой семье. Это как купить костыли - пусть лежат на всякий случай, вдруг я завтра сломаю ногу", - говорит врач.

Важно знать другое, где взять это устройство на тот случай, если оно действительно необходимо.

"Сегодня многие люди сдают кислородный концентратор. Это намного выгоднее, чем покупать устройства. Но если вы неделю в домашних условиях используете кислородный концентратор и понимаете, что он вам понадобится еще пару месяцев, тогда вам точно пора в стационар", - добавил он.

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Ранее Комаровский сообщал, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.

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коронавирус Евгений Комаровский коронавирус кислород
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