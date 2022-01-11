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Комаровский развенчал популярные мифы о суточной норме воды

11 января 2022, 08:44

Не существует научных работ и исследований, которые бы доказывали тот факт, что рекомендуемая норма воды в сутки благотворно влияет на состояние здоровья.

Комаровский
Комаровский рассказал, сколько нужно пить воды в день / скриншот видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский опроверг главные мифы о том, сколько воды нужно пить в день.

Как сказал Комаровский в своем видеоблоге на YouTube, мнения о норме воды в день в научных и медицинских кругах очень неоднозначные. Мужчинам чаще всего советуют выпивать 3-3,5 литра воды в день, а женщинам – 2,5 литра.

При этом в понятие жидкости входит все, что человек употребляет в день: вода, чай, кофе, супы. При этом нет научных работ и исследований, которые бы доказывали тот факт, что рекомендуемая норма жидкости в сутки благотворно влияет на состояние здоровья.

"Есть такое понятие – физиологические потребности (…) И логика, природа, естество человеческое, здравый смысл показывают, что удовлетворять физиологические потребности надо по мере их возникновения", - сказал Комаровский.

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"Если всего этого не хочется, то не надо этого делать. И с точки зрения этой логики, пить надо тогда, когда хочется пить", - добавил он.

К чему приводит дефицит воды в организме

Комаровский признался, что врачи советуют постоянно пить больше воды, так как они боятся дефицита жидкости в организме, который приводит к повышенному артериальному давлению, нагрузкам на почки, нарушениям терморегуляции, нарушениям свертываемости крови, рискам инфаркта, инсульта и образованию тромбов.

Как сообщал Главред, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, как следует справляться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте - повышенным давлением.

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