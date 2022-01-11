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Что делать при повышенном давлении - советы Комаровского

11 января 2022, 01:42
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Головная боль не является симптомом повышенного давления. Из-за головной боли может повыситься давление, но не наоборот, объяснил Евгений Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как можно справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте / кадр из видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, как следует справляться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте - повышенным давлением.

Как сказал врач в эфире телеканала Украина 24, у 90% населения старше 60 лет есть такая проблема – повышенное давление. При этом головная боль не является симптомом повышенного давления: из-за головной боли может повыситься давление, но не наоборот.

"Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", - сказал Комаровский.

"Что делать? вы должны лечь и полежать. И все. А утром нужно связаться с семейным врачом", - объяснил он.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: семь признаков того, что ваше кровяное давление "зашкаливает"Ранее Евгений Комаровский дал полезные советы, как продлить жизнь. По его словам, нужно заниматься спортом и сексом, а еще - окружать себя хорошими людьми.

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