Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия

Инсульт говорит доктор Евгений Комаровский, у людей, которые переступили порог 30-летия, но не состарились еще, напрямую связан с врожденными патологиями.
Доктор Евгений Комаровский рассказал, что если у человека в молодом возрасте (после достижения рубежа в 30 лет, но до старости) случается инсульт (кровоизлияние в мозг) − то это связано с врожденными патологиями. Об этом известный медик-педиатр и телеведущий рассказал на своем YouTube-канале.
"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", − рассказал Комаровский.
По словам Комаровского, людям, которые опасаются инсульта, нужно соблюдать все нормы здорового образа жизни.
"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", − сказал медик.
Доктор Евгений Комаровский отдельно подчеркнул, что люди также должны контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови.
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