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Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия

9 октября 2021, 04:48
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Инсульт говорит доктор Евгений Комаровский, у людей, которые переступили порог 30-летия, но не состарились еще, напрямую связан с врожденными патологиями.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что если у человека в молодом возрасте (после достижения рубежа в 30 лет, но до старости) случается инсульт (кровоизлияние в мозг) − то это связано с врожденными патологиями. Об этом известный медик-педиатр и телеведущий рассказал на своем YouTube-канале.

"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", − рассказал Комаровский.

По словам Комаровского, людям, которые опасаются инсульта, нужно соблюдать все нормы здорового образа жизни.

"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", − сказал медик.

Доктор Евгений Комаровский отдельно подчеркнул, что люди также должны контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

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здоровье инсульт Евгений Комаровский
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