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Комаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестах

9 августа 2021, 22:30
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Из-за чего результат ПЦР-теста будет неправдивым.

Комаровский
Комаровский высказался о тестах на коронавирус / УНИАН

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что на сегодняшний день самым точным тестом на коронавирус остается ПЦР. Но есть нюансы, тест должен делать специалист со знанием дела.

По словам Комаровского, иначе в противном случае ПЦР-тест будет не эффективен.

"Если при взятии материала для исследования вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря. Для получения достоверных результатов нужно очень сильно "обидеть" того, у кого берется материал - клетки слизистой оболочки дыхательных путей, в которых размножается вирус", - написал врач в соцсети.

По его словам, слизистую необходимо буквально поцарапать.

Это означает, что палочку должны сильно прижать к слизистой и провернуть. В противном случае, результат ПЦР-теста будет неправдивым.

Как ранее сообщал Главред, Комаровский предупредил об опасном вирусе, который активизируется летом. Он перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что вам срочно нужно обратится к специалисту.

Евгений Комаровский тест на коронавирус
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