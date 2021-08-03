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"Каждый третий умрет": Комаровский назвал проблему украинцев от смертельного заболевания

3 августа 2021, 19:50
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По словам Комаровского, проблема "не решена за 30 лет независимой страны".

Комаровский
Комаровский высказался о заболеваемости раком в Украине / УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что в Украине у онкобольных людей есть проблема с доступом к обезболивающим наркотическим препаратам, к ее решению необходимо привлечь руководство государства.

"Обращаюсь к вам, украинцы, повторяю уже в 10-й раз: каждый третий из вас, кто меня слышит, умрет от рака. Ну, такая блин статистика. И не каждому повезет заболеть раком легких, который не болит. И вот получите метастазы и будете орать от боли, унижаться, лежать в муках и выпрашивать ампулу или таблетку наркотика. А эта тема не решена за 30 лет независимой страны", - заявил врач, передает Украина 24.

По мнению Комаровского, президент должен "пригласить к себе главного юриста, милиционера и медика, и решить этот вопрос раз и навсегда".

"Потому что тот факт, что у онкобольных проблемы с доступом к наркотикам… То есть у подростков нет таких проблем, они по звоночку закладку получат рядом со школой, через 5 минут. А у стариков проблема, и она неотложная", - пояснил он.

Как сообщают СМИ, на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находились 1 млн 187,6 тысяч пациентов с онкологическим заболеваниями.

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За 2020 год известно о 110,5 тысячах новых случаев заболевания раком. Общий показатель смертности составляет 151,3 человека на 100 тысяч населения.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Как позже говорил Комаровский, никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 "Дельта" нет.

Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений и если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, подытожил педиатр.

Рак Евгений Комаровский
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