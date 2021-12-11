"Зачем это надо?": Комаровский откровенно рассказал о вакцинации детей от COVID

Комаровский рассказал о вакцинации детеей / Скриншот

Известный врач Евгений Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса детей как здоровых, так и уже после перенесенной болезни. Педиатр в эфире телеканала Украина отметил, что для ребенка такая прививка действительно нужна, и объяснил почему.

По словам врача, вакцинация детей как здоровых, так с "фоновыми" заболеваниями в будущем поможет избежать заражения COVID-19 среди взрослых, а также избавит ребенка от возможных "постковидных" осложнений

Так, хотя дети обычно легче переносят коронавирус, они распространяют его среди других людей, в том числе взрослых, довольно активно.

Кроме того, Комаровский заявил, что дети - "это "среда", в которой активно происходит мутация коронавируса".

"И наконец третье, и самое главное, что может быть понятным очевидным аргументом для взрослых - у детей тоже бывает так называемый пост-COVID, или long COVID", - рассказал ведущий и педиатр.

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Комаровский уточнил, что процесс восстановления у детей после перенесенного коронавируса может быть такой же длинный, как и у взрослых.

"То есть ребенок легко переносит болезнь, затем полгода у него творится что угодно! Он неадекватно себя ведет, у него пропадает память, нарушается работоспособность, он не может учиться, не может запомнить простейшее стихотворение, и восстанавливается потом месяцами", - перечислил вероятные угрозы врач.

Так, Комаровский призывает родителям взвесить риски и сделать правильный выбор в вопросе вакцинации детей.

"Зачем это надо?! Почему не привить ребенка? Конечно надо привить", - подчеркнул педиатр.

Как сообщал Главред, одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт заявила, что нынешняя пандемия не последняя, когда вирус угрожает жизни людей и средствам к существованию. По ее словам, новая пандемия коронавируса может быть гораздо смертоноснее.

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