Комаровский назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом" для мутаций COVID-19

У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил / Скриншот

Люди, у которых слабая иммунная система, являются "самым идеальным объектом для мутаций" COVID-19. Таким мнением поделился известный педиатр Евгений Комаровский, отметив, что коронавирус может месяцами жить в организме человека со слабым иммунитетом.

"Мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много, и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться…", – рассказал врач в эфире "Украина 24".

Комаровский подчеркнул, что коронавирус мутирует, в частности, в организме людей, у которых мало антител. "Например, ВИЧ-инфицированные. Как это ни парадоксально, вирус убивает в основном людей с хорошим иммунитетом", – пояснил он.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия COVID-19. Позже стало известно, что коронавирус мутирует. В частности, ранее в этом месяце в Южной Африке обнаружили вариант вируса, который назвали "Омикрон". Южноафриканский штамм коронавируса считается более заразным, чем предыдущие выявленные мутации.

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 28 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 5 804 жителей Украины. В больницы госпитализировали 2082 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 297 инфицированных скончались. Вместе с тем выздоровели 10 477 пациентов.

Президент Владимир Зеленский мотивировал украинцев вакцинироваться. Он заявил, что все, кто сделают 2 прививки, получат от государства по тысяче гривен. Но потратить их на все что угодно не получится – они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 19 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

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