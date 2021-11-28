Предсказавшая появление нового COVID-штамма Омикрон врач раскрыла его уникальные симптомы

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон / depositphotos

Симптомы COVID-19 у людей, заразившихся новым штаммом Омикрон, несколько отличаются от обычных. Пока что у всех наблюдаемых пациентов на юге Африки они протекают в легкой форме. Как правильно, пациенты жалуются на сильную усталость.

Медик из ЮАР, предсказавший появление нового штамма, рассказала, что ни один из зараженных Омикроном не жаловался на привычную потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. В основном омикрон-штамм обнаружили у мужчин, половина из которых не были привиты, сообщает The Daily Telegraph.

В связи с этим врач одной из первых в стране заподозрила появление нового штамма и выразила свои опасения властям ЮАР. Поскольку только 6% населения страны составляют люди 65+, ;пока неизвестно, как они перенесут заражение Омикроном. Особенно это касается тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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