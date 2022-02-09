Комаровский назвал два основных и самых популярных симптома Омикрона

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский медик-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что существует два принципиальных симптома штамма Омикрон, благодаря которым он и отличает от остальных видов COVID-19 (в первую очередь от штамма Дельта). Об этом врач рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам Комаровского, речь идет о симптомах сильной слабости и боли в горле при глотании. При Омикроне зараженные часто жалуются на то, что им больно глотать, при других вариантах коронавируса такой симптом редко возникал.

"Очень частые жалобы на боль в горле. Чтобы было больно глотать – такого по симптоматике ковида раньше не замечали. По крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при Омикроне – сразу", – сказал педиатр.

Читайте такжеИммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

Смотреть с 18:50

Реклама

Напомним, ранее руководитель украинского Минздрава Виктор Ляшко перечислил самые важные отличия Омикрона от других штаммов COVID-19. Такую информацию чиновник озвучил в рамках традиционного брифинга.

В частности, говорит Ляшко у Омикрона в несколько раз короче инкубационный период, а также:

штамм распространяется в семь раз быстрее ‒ по сравнению с ранее циркулирующим штаммом Дельта;

заболевший человек может заражать других уже в первые сутки после собственного инфицирования;

по сравнению с предыдущими штаммами, Омикроном значительно чаще болеют дети.

Другие новости: