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Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертву

19 августа 2022, 04:30

Оказывается, что комаров привлекает определенная группа крови, а также люди с лишним весом и те, кто занимается спортом на природе.

Комар
Кого никогда не кусают комары / pixabay

Комары это насекомые, которые могут испортить все впечатление от отдыха, обычной прогулки или даже помешать вашему сну. Наверняка вы замечали, что комары нападают далеко не на всех людей.

Но как же они выбирают свою жертву и на что обращают внимание в первую очередь. Оказывается, внимание комаров может привлечь не только запах, но и лишний вес, а также определенная группа крови.

Жертвами комаров могут стать люди, которые любят заниматься спортом на открытой местности. У таких людей во время физнагрузки вырабатывается молочная кислота, привлекающая насекомых. Кроме того, их привлекает учащенное дыхание, повышенная температура, дух и крема.

Ученые доказали, что комары чаще могут лететь на первую группу крови, чем на другие. Также их привлекают люди с лишним весом, а особенно, если они выпили бокал пива. При чем достаточно будет даже небольшого количества хмельного напитка.

комар
Кого никогда не кусают комары / pixabay.com

Когда и где комары наиболее активны

Ученые установили, что в обычной местности эти насекомые будут чаще нападать около 5-ти утра и в промежутке с 8-ми до 10-ти вечера.

Стоит также отметить, что в болотной местности или в лесу комары наиболее активны и будут кусать людей хоть все время.

Ранее Главред рассказывал о том, какие растения отпугивают комаров. В список попали 6 растений.

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