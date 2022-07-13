На дух не переносят: ТОП-6 растений, которые отпугивают комаров

Какие растения отпугивают комаров / Коллаж Википедия, Огород

Летом в жару так хочется выехать из города на свежий воздух. Прячась днем в частном доме, вечером так приятно выйти на свежий воздух, полюбоваться закатом, поужинать, пообщаться с близкими и друзьями, пожарить шашлык на мангале, сидя в беседке. Но все эти приятности могут испортить… комары. Своим надоедливым жужжанием и укусами, которые потом сильно зудят, они надоедают и не дают полноценно отдыхать.

Главред собрал для дачников перечень растений, которые смогут с легкостью отпугнуть этих надоедливых насекомых.

Лаванда

Это растение имеет очень прекрасный аромат, который боятся комары. Оно славится красивыми фиолетовыми цветами, любит сухую и жаркую погоду.

Лаванда отпугивает комаров / jardineriaon.com

Мята перечная

Ее приятный запах известен каждому, он способен отгонять мух, а также комаров и белокрылок. Усилить эффект от растения можно слегка помяв его листья пальцами. Чтобы получить максимальный эффект достаточно натереть мятой одежду – комары после этого точно не будут вас беспокоить.

Сочный базилик

Это замечательная приправа, которую используют во время приготовления мясных блюд. Если посадить это растение возле дома, стопроцентная защита от мух и комаров вам будет обеспечена. Если же надоедливые насекомые вас все же смогли покусать, достаточно приложить несколько листочков к зудящему волдырю - это сразу снимет неприятные ощущения и отечность.

Календула (ноготки)

Также комары очень боятся запаха календулы. Цветки, знакомые нам с детства, отлично отпугивают комаров своим приятным запахом. Рекомендуем обязательно садить ноготки возле дома или на подоконнике.

Комары боятся запаха календулы / Растениевод

Розмарин

Розмарин обладает необычайно сильным запахом, его листочки даже не нужно растирать пальцами, а в ветренную погоду аромат этой пряности и вовсе усиливается. Комары не могут переносить этого запаха и сразу улетают. Также с легкостью можно снять зуд и раздражение с места укуса, приложив ненадолго листочек розмарина.

Петунии

Прекрасные петунии также помогут вам в борьбе с комарами. Эти цветки неприхотливы, их легко вырастить в горшках или на грядке. Они любят солнце и высаживать их можно ранней весной, сразу после заморозков.

Петунии отпугивают комаров / СадОгород

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