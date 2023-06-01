Кого комары кусают чаще других: их привлекают запахи и группа крови

Если вы страдаете от комаров, то, возможно, вы в списке.

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Кого комары кусают чаще других / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждое лето мы сталкиваемся с противными комарами, которые с радостью покусали нашу кожу. Но почему они выбирают одних людей, а других оставляют в покое?

Оказывается, комары не выбирают свои жертвы наугад.

Что приманивает комаров?

Комаров привлекают определенные факторы, включая химические вещества, выделяемые нашим организмом. Группа запахов, таких как лактат, молочная кислота и аммиак, привлекает комаров и становится для них непреодолимой магнитной точкой.

Кроме того, наличие пота и выделения углекислого газа также делает нас привлекательными для комаров. Они способны ощущать эти химические сигналы на большие расстояния и направляться к источнику.

Какую группу любят комары?

Также стоит отметить, что группа кровных групп также может влиять на предпочтения комаров. Исследования показывают, что люди с первой группой крови могут быть более привлекательными для комаров, чем другие.

В исследовании 2019 года, проведенном на Шри-Ланке, комаров "угощали" образцами крови разных групп. Оказалось, что комары чаще выбирали именно первую группу крови.

Важно отметить, что предпочтения комаров могут варьироваться в зависимости от вида комаров и географического расположения. Некоторые виды комаров могут быть более агрессивными и предпочитать определенные группы людей.

Смотрите видео о том, чем спасаться от комаров:

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