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Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

Алёна Воронина
21 мая 2023, 03:40
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Достаточно будет трех ингредиентов, чтобы собственноручно создать самое эффективное средство от комаров.
Комар, защита от комаров
Как отпугнуть комаров/ ua.depositphotos.com

Комары могут непоправимо испортить даже самую приятную вечернюю прогулку в теплую погоду. Когда начинается сезон этих невыносимых насекомых-кровопийц, всем людям приходится быть максимально осторожными и искать способы, как от них уберечься. Поэтому не лишним будет знать, что может отпугнуть комаров. Если иметь под рукой эффективные средства, то эти насекомые будут пугать вас гораздо меньше.

Есть много способов, как защититься от комаров. Не обязательно сразу бежать в магазин, чтобы купить дорогостоящие средства, ведь можно достаточно легко и просто приготовить такое средство в домашних условиях.

Чтобы создать средство от комаров своими руками в домашних условиях, понадобится всего несколько ингредиентов:

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  • вода,
  • гвоздичное масло или сушеная гвоздика,
  • оливковое масло.

Если у вас под руками сушеная гвоздика, тогда нужно в небольшой емкости нагреть немного воды, бросить туда этот ингредиент, подождать, пока вода закипит и дать немного покипеть – достаточно будет нескольких минут.

Далее нужно охладить отвар и добавить к нему 10-15 капель оливкового масла.

Готовым раствором смазывать открытые участки кожи. Это поможет отпугнуть комаров.

Также эффективными в борьбе с комарами будут эфирные масла кедра, эвкалипта, лимона и чайного дерева. Эти насекомые не переносят таких запахов, поэтому можно экспериментировать и добавлять такие масла к различным средствам, изготовленным своими руками.

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