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Когда выбросить жалко: как из старого стола-книжки сделать конфетку

5 декабря 2022, 16:49
Стол-книжка превратился в завсегдатая балконов и пыльных углов дома, но в него можно вдохнуть новую жизнь.
Стол-книжка
Как преобразить старый стол-книжку / скриншот YouTube

Во времена СССР почти в каждом доме имелся стол-книжка, который доставали перед праздниками. Благодаря своей компактности его было легко хранить, а в свой "звездный час" он превращался в стол, за которым можно было собраться большой компанией.

Со временем стол-книжка превратился в завсегдатая балконов и пыльных углов дома, но в него можно вдохнуть новую жизнь.

Декоративные пленки

Легкий доступный способ реставрации использовать декоративные самоклеящиеся пленки. Производители предлагают обширный ассортимент для мебели с защитой от истирания поверхностей. Обычно, на обратной стороне рулона находится инструкция по применению и разметка для ровного выкраивания деталей необходимого размера.

  • их приклеивают на абсолютно сухую поверхность, вырезают с запасом;
  • маленькими участками освобождают от транспортировочной бумаги;
  • углы заделывают с применением губки и фена

Акриловые краски

Сколы и трещины на столе-книге можно спрятать при помощи акриловых краскок, но работа эта довольно трудоемкая.

  • Необходимо тщательно очистить старый лак и краску
  • Обработать наждачной бумагой или шлифовальной машиной неровности
  • Повреждения поверхности заделать деревянной или полиэстровой шпаклевкой.
  • После просыхания "латок" снова шлифовка
  • При хорошо сохранившейся поверхности достаточно покрыть морилкой и лаком.

Стол-книжка из ламината

Старые столешницы можно заменить ламинированными, которые придадут столу современный вид.

  • измерить и вырезать по размерам;
  • купить кромочную полосу с, плавящимся от нагрева, слоем;
  • аккуратно проложить ее по краю деталей и обработать утюгом.

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Автор: Сергей Кущ
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