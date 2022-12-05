Когда выбросить жалко: как из старого стола-книжки сделать конфетку

Во времена СССР почти в каждом доме имелся стол-книжка, который доставали перед праздниками. Благодаря своей компактности его было легко хранить, а в свой "звездный час" он превращался в стол, за которым можно было собраться большой компанией.
Со временем стол-книжка превратился в завсегдатая балконов и пыльных углов дома, но в него можно вдохнуть новую жизнь.
Декоративные пленки
Легкий доступный способ реставрации использовать декоративные самоклеящиеся пленки. Производители предлагают обширный ассортимент для мебели с защитой от истирания поверхностей. Обычно, на обратной стороне рулона находится инструкция по применению и разметка для ровного выкраивания деталей необходимого размера.
- их приклеивают на абсолютно сухую поверхность, вырезают с запасом;
- маленькими участками освобождают от транспортировочной бумаги;
- углы заделывают с применением губки и фена
Акриловые краски
Сколы и трещины на столе-книге можно спрятать при помощи акриловых краскок, но работа эта довольно трудоемкая.
- Необходимо тщательно очистить старый лак и краску
- Обработать наждачной бумагой или шлифовальной машиной неровности
- Повреждения поверхности заделать деревянной или полиэстровой шпаклевкой.
- После просыхания "латок" снова шлифовка
- При хорошо сохранившейся поверхности достаточно покрыть морилкой и лаком.
Стол-книжка из ламината
Старые столешницы можно заменить ламинированными, которые придадут столу современный вид.
- измерить и вырезать по размерам;
- купить кромочную полосу с, плавящимся от нагрева, слоем;
- аккуратно проложить ее по краю деталей и обработать утюгом.
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