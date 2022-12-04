Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

Оставленный нож на столе - плохая примета / ua.depositphotos.com

Испокон веков наши предки верили в разнообразные приметы, связанные с темным временем суток. Есть очень много суеверий, которые запрещают делать некоторые вещи ночью. Так, много кто знает, что вечером нельзя выносить мусор из дома, нельзя убираться в доме, а также нельзя давать деньги в долг. Есть еще одна мистическая примета, связанная с темным временем суток. Говорят, что нельзя оставлять нож на столе на ночь, поскольку это может навлечь беду. Главред рассказывает, как возникла эта примета, и что может произойти, если ее не придерживаться.

Поверье возникло еще во времена древнего мира

Прятать ножи от постороннего глаза начали еще наши предки. Дело в том, что в древние времена люди не закрывали двери своего дома на замок. В связи с этим в дом мог пробраться любой. Если нож лежал на видном месте, то злоумышленник мог использовать его против хозяев дома. Таким образом происходили различные кражи. Поэтому люди прятали ножи как можно дальше, чтобы в дом не пришла беда. В наше время люди также верят, что оставленный на ночь нож может навлечь большое несчастье.

Что говорят приметы об оставленном ноже на столе

Оставленный на ночь нож на столе может стать причиной ссор в семье. Более того, кто-то из членов семьи может заниматься рукоприкладством. Так, муж может бить жену, а старшие дети проявлять небывалую агрессию, оскорбляя младших.

Если оставить на ночь нож на столе, то утром будет очень сильно болеть живот. Также кто-то из домочадцев может серьезно заболеть.

Забытый нож на столе может вызвать бессонницу. Если кому-то из хозяев дома все-таки удастся уснуть, то сон будет беспокойным, всю ночь будут сниться кошмары.

Домовой может порезаться оставленным ножом. Такое событие очень его расстроит и он станет делать всевозможные пакости в доме. Не удивляйтесь потом, что какие-то мелкие предметы начали бесследно исчезать или падать.

Оставленный нож может попасть в руки нечистой силы, ведь после захода солнца она начинает гулять по миру. Именно поэтому ночью в доме могут быть слышны всевозможные непонятные звуки.

Что делать, если несчастье уже пришло в дом?

Если кто-то из домочадцев забыл убрать нож со стола и после этого в доме начались всевозможные ссоры или резко кто-то заболел, нужно срочно принять меры. Для начала нужно сходить в церковь и помолиться. Также не лишним будет, если вы принесете оттуда святой воды и освятите дом. Кроме того, нужно задобрить домового, чтобы он лучше защищал дом. Просто оставьте в спокойном и тихом месте какое-нибудь угощение для него, например, печенье или сладости.

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