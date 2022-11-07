Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террор

Астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террор/ УНИАН pixabay.com

В день лунного затмения во вторник, 8 ноября, нужно быть очень осторожными, ведь есть много рисков.

Самая большая опасность в этот день и еще в течение двух недель после него нависла над несколькими регионами. Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус на своей странице в Facebook.

"Ближайшие две недели, начиная с 7-8 ноября, группа напряженных аспектов проходит через Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области, а так же Крым", – отмечает астролог.

Он назвал 11 украинских городов, над которыми нависла наибольшая угроза в указанный период времени.

"Самая большая угроза коснется городов – Харьков, Днепр, Павлоград, Каменское, Запорожье, Кривой Рог, Новая Каховка, Херсон, Кременчуг, Светловодск, Полтава. Для Западной Украины опасность меньше", – пишет Уранус.

Также он предупредил об угрозе еще больших последствий для энергосистемы Украины от российских ракетных обстрелов в период с 7 ноября и до следующего новолуния 24 ноября.

Ранее астролог Рубина Цибульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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